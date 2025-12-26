Στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ κρατείται από το πρωί ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, στο Κολωνάκι, πριν από σχεδόν 4 χρόνια.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, στον Άγιο Στέφανο και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η συμπεριφορά του απέναντι στους αστυνομικούς ήταν σαν να τους περίμενε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, μέχρι και τη σύλληψή του, υποστήριζε ότι η φωτιά στο σπίτι της μητέρας του στο Κολωνάκι, προκλήθηκε από τσιγάρο της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση, ήταν και ένα μπιτόνι μεταφοράς καυσίμων το οποίο βρέθηκε κρυμμένο στο σπίτι του 60χρονου και όπως όλα δείχνουν, ήταν αυτό με το οποίο μετέφερε τη βενζίνη τη μοιραία μέρα, για να βάλει φωτιά στο σπίτι και να εξαφανίσει τα όποια ίχνη δολοφονίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι της έδωσε μια φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας της.

Μιλώντας στο δελτίο του MEGA, η Αγγελική Νικολούλη που ασχολήθηκε πολύ με την υπόθεση αυτή, μέσα από την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» βλέπει ένα σχέδιο δολοφονίας σε τρεις φάσεις.

Νικολούλη: Πέρα από τα χάπια, της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο

«Είμαστε σοκαρισμένοι που ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τη μητέρα του, μέσα από ένα σχέδιο σε 3 φάσεις. Πέρα από τα χάπια, πρέπει να της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη και μετά έβαλε τη φωτιά. Στη συνέχεια εμφάνισε ένα σαθρό άλλοθι και κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό» περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

«Είχαμε έρθει σε επαφή με τον γιο. Θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά, όταν κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα, μιλούσαμε συνέχεια, μίλησα μαζί του τον Σεπτέμβρη και έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις. Δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση για αυτήν τη μάνα. Μιλούσε για αυτανάφλεξη. Όταν πήγαμε για ρεπορτάζ στη γειτονιά, καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια στη μητέρα του. Ανησυχούσαν στη γειτονιά. Άκουγαν την γερόντισσα να κλαίει. Υπήρχε βιαιότητα και ένταση.

Ήθελε να πουλήσει το σπίτι για τα χρέη που είχε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη» είπε η Αγγελική Νικολούλη.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, μέσα στο διαμέρισμα και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Από τις έρευνες που έγιναν, στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η συγκεκριμένη ουσία που βρέθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ ταυτόχρονα δεν λάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καβγάδες λόγω οικονομικών προστριβών, καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ήταν ο μοναδικός κληρονόμος της γυναίκας και είχε θέσει προς πώληση το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς για ένα ποσό που ξεκινούσε από 500.000 ευρώ και έφτανε τα 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, η μητέρα του ήταν αντίθετη με αυτή την απόφαση και αποτελούσε αιτία έντονης διαμάχης μεταξύ τους.

Το θύμα κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο γιος της δεν παραβρέθηκε στην τελετή, καθώς επικαλέστηκε ότι είχε νοσήσει από covid. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ όμως, δεν προέκυψε καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξή του.