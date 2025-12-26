Την ερχόμενη Τρίτη ((29/12/25) θα απολογηθεί ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του, τον Ιανουάριο του 2022, στο Κολωνάκι.

Αρχικά παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Τρίτη.

Η 87χρονη χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων από την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Στην αρχή την έρευνα είχαν αναλάβει οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, ωστόσο πριν από έναν χρόνο οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από το Ανθρωποκτονιών καθώς τα πορίσματα και τα στοιχεία έδειχναν ισχυρές ενδείξεις -αν όχι αποδείξεις- για την τέλεση εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε «μικρή ποσότητα αιθάλης από τη φωτιά στο διαμέρισμα και ηρεμιστικά σε μεγάλη συγκέντρωση».

Oι Αρχές εκτιμούν πως ο γιος του πρώην υπουργού αφού έδωσε τα ηρεμιστικά στην μητέρα του για να ρίξει τις αντιστάσεις της, της έκλεισε το στόμα και την μύτη και στη συνέχεια έριξε το εύφλεκτο υγρό γύρω της για να ξεσπάσει φωτιά και να καλύψει τα ίχνη του.

Την προηγούμενη Τετάρτη αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πήγαν στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και έκαναν έρευνα στο σπίτι του 60χρονου γιου της για εντοπισμό τυχόν επιβαρυντικών στοιχείων.

Τις επόμενες μέρες κλήθηκε στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ και έδωσε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση. Τα κίνητρά του φαίνεται πως είναι οικονομικά καθώς φέρεται πως έχει χρέη ύψους 500.000 ευρώ.

H στιγμή της αφιξής του 60χρονου κατηγορούμενου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων:

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ. για τη σύλληψη του 60χρονου γιου

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση του συνόλου των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του 60χρονου, συγγενικού προσώπου της θανούσας, στην υπό διερεύνηση υπόθεση, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια Ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1924 στη Σαμοθράκη. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και το Λονδίνο και ήταν πλαστικός χειρουργός. Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, ενώ το 1947 εξορίσθηκε στην Ικαρία. Επί χούντας διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της Δημοκρατικής Άμυνας. Το Αύγουστο του 1969 συνελήφθη και φυλακίστηκε μέχρι το 1973.

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη των Νέων Δυνάμεων οι οποίες συνεργάστηκαν με την Ένωση Κέντρου το 1974, και μέλος του Προεδρείου τους. Διετέλεσε βουλευτής Έβρου με την Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις από το 1974 ως το 1977. Το 1979 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εκλέχθηκε βουλευτής Έβρου το 1981 και το 1985.

Διετέλεσε υπουργός Βορείου Ελλάδος από τον Ιούλιο του 1985 μέχρι το Φεβρουάριο του 1987, στη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον διαδέχθηκε ο Στέλιος Παπαθεμελής. Επίσης υπήρξε διοικητής του Λαϊκού Νοσοκομείου, μέλος και αντιπρόεδρος της ΚΕΑΔΕΑ, μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.α. Πέθανε το 2007 σε ηλικία 83 ετών.