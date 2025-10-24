Ένα νέο θρίλερ ήρθε στο προσκήνιο όταν τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο στο διαμέρισμά της, στην καρδιά του Κολωνακίου, τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Αρχικά, το περιστατικό θεωρήθηκε τραγικό ατύχημα. Σήμερα, όμως, η υπόθεση εξετάζεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών κατόπιν εντολής Εισαγγελέα. Η γυναίκα δεν ήταν τυχαία επιλογή επρόκειτο για τη χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Το «Φως στο Τούνελ» δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής τα αποκαλυπτικά αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρικών εργαστηρίων: «Η χαμηλή τιμή αιθάλης στο αίμα σε συνδυασμό με την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας σε υψηλή συγκέντρωση, ενισχύει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε χάσει τη ζωή της ή να βρισκόταν σε βαθιά καταστολή πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά που την απανθράκωσε».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής, «πράξη ατόμου ή ατόμων, διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού και το χώρο πέριξ αυτού, καθώς και την Ελένη Παπαδοπούλου».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου

Τι είπε η ανιψιά του θύματος στην εκπομπή

«Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας με τις εξελίξεις που προβάλατε στην εκπομπή για την απανθράκωση του δικού μας ανθρώπου. Ήταν μεγάλο το σοκ. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι έφυγε από τη φωτιά που προκάλεσε το τσιγάρο. Τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η Πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια, δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας».

Μάλιστα, η ανιψιά της γυναίκας που απανθρακώθηκε ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στην αστυνομία ρώτησε αν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

«Και η αδερφή μου η άλλη μου λέει, κοντεύω να πάθω, τι βόμβα ήταν αυτή; Εμείς τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος, τους ήξεραν όλοι. Μετά από τρία χρόνια είχαμε επαναπαυτεί ότι ήταν από τσιγάρο. Φυσικά δεν της άξιζε να φύγει έτσι, με τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι να σας πω, εύχομαι να βγει η αλήθεια».

Η ίδια, στάθηκε και σε μια λεπτομέρεια που την προβλημάτισε ακούγοντας τον ξάδελφο της να περιγράφει τις συνθήκες θανάτου της θείας της.

«Ο ξάδερφός μου, που τον αγαπούμε, είπε ότι ήταν κλειστό το σπίτι όταν έπιασε η φωτιά . Η μητέρα του, από ό,τι ξέραμε όλοι, την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο που βρέθηκε καμένη και έβλεπε στον ακάλυπτο, την είχε πάντα ανοιχτή, χειμώνα καλοκαίρι, γιατί κάπνιζε πολύ. Ήταν η μόνη πόρτα που δεν έκλεινε ποτέ, μέρα-νύχτα και αυτό το ξέραμε πολύ καλά και μας έκανε εντύπωση που είπε ότι ήταν όλα κλειστά. Μπορεί κάποιος να μπήκε, να έβαλε τη φωτιά και να έκλεισε τα πάντα. Επίσης, η πόρτα που πήγαινε από το διάδρομο σε αυτό το δωμάτιο, ποτέ δεν έκλεινε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μήπως κάποιος την έκλεισε και έβαλε φωτιά; Μήπως κάποιος την έπεισε να του ανοίξει και παγιδεύτηκε;».