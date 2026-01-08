Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόνιτσα για την εξαφάνιση μιας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών, καθώς τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και ένα μήνα, αλλά σήμερα έγινε η δήλωση στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το Live News, ορισμένα άτομα υποστηρίζουν ότι έχουν μιλήσει μαζί της, ωστόσο η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα πριν πέντε χρόνια κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή του Mega, αμφισβήτησε την καταγγελία, όπως και την εξαφάνιση της γυναίκας.

«Η αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην αστυνομία. Δεν ξέρω και από που ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε», πρόσθεσε στη συνέχεια.