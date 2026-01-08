Με απόλυτη επιτυχία εφαρμόστηκε σε σύντομο χρόνο το μέτρο της φραγής εισερχόμενων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς των τραπεζών – μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης Caller ID Spoofing.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΕΤ, στη συγκεκριμένη τυπολογία απάτης γινόταν παραποίηση του εμφανιζόμενου αριθμού κλήσης ώστε να δημιουργείται στον αποδέκτη του τηλεφωνήματος η εντύπωση πως προέρχεται από αξιόπιστο συνομιλητή.

Ο μηδενισμός των περιστατικών αυτής της τυπολογίας απάτης από τις αρχές Ιουνίου έως σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών και συγκεκριμένα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT).

Με την απάτη Caller ID Spoofing, πελάτες τραπεζών δέχονταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τηλεφώνημα που φαινόταν να προέρχεται από την τράπεζά τους, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσε κακόβουλη ενέργεια τρίτου.

Οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες με τη χρήση ειδικού λογισμικού και χωρίς να έχουν παραβιαστεί τα συστήματα της τράπεζας, καλούσαν υποδυόμενοι τραπεζικά στελέχη με σκοπό να υποκλέψουν ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία (username & password, αριθμούς καρτών, PIN, OTPs κ.α.) και με τη μέθοδο αυτή να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς των θυμάτων τους. Κατά κανόνα, επικαλούνταν την ανάγκη χρήσης αυτών των στοιχείων για να προστατευθεί δήθεν ο πελάτης από κακόβουλες ενέργειες.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στις 2 Απριλίου 2025 ενεργοποιήθηκε σταδιακά το μέτρο της φραγής των εισερχόμενων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς τραπεζών – μελών της ΕΕΤ. Ως αποτέλεσμα, αρχικά παρατηρήθηκε δραστική μείωση των περιστατικών Caller ID Spoofing και από τον Ιούνιο και μετά δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό της συγκεκριμένης τυπολογίας απάτης, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιτυχία εφαρμογής του μέτρου.

Το μέτρο της φραγής αναμένεται να επεκταθεί από 19 Μαΐου 2026 σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό, όταν ως αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εθνικός αριθμός +302. Η σχετική διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025.