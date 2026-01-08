Σε αιχμές κατά της διεύθυνσης προγράμματος του ΑΝΤ1 προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, την ώρα που οι τηλεθεατές έβλεπαν πλάνα της άφιξης του Γιάννη Λάτσιου και της Ελένης Μενεγάκη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Επειδή σχολιάστηκε προχθές που είπα “αν δεν με θέλετε διώξτε με”, άμα δεν με θέλουν ας με διώξουν, δικό τους είναι το κανάλι, δεν είναι δικό μου. Εγώ θα λέω πάντα τη γνώμη μου, αυτό εννοώ. Επί εποχές Λάτσιου η διεύθυνση προγράμματος ήταν εδώ που είναι το κανάλι. Τώρα, μετά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η διεύθυνση προγράμματος είναι στο Μαρούσι, μακριά από το κανάλι. Εγώ θεωρώ ότι η διεύθυνση προγράμματος πρέπει να είναι και στο Μαρούσι στη διοίκηση, αλλά πρέπει και ένα μεγάλο μέρος της μέρας να το περνάει εδώ που είναι η παραγωγή του προγράμματος. Δεν μπορεί ο διευθυντής προγράμματος -για μένα- να μην είναι καθόλου παρών, να είναι κάπου αλλού και να κάνουν συσκέψεις κι εδώ να μην είναι κανένας. Για τα δικά μου δεδομένα, αυτό είναι ανήκουστο. Επί εποχές Λάτσιου, το γραφείο του διευθυντή προγράμματος ήταν εδώ, άρα υπήρχε καθημερινή επαφή με όλους τους παρουσιαστές του σταθμού. Εμένα μου έκανε εντύπωση που μετά διαχωρίστηκε όλο αυτό».