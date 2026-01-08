Ξέσπασε η μητέρα του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που δολοφονήθηκε άγρια στην Πάτρα, όταν είδε το βίντεο με το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στο μπαρ που επισκέφθηκε το παιδί της.

Η γυναίκα είπε με τρεμάμενη φωνή ότι δεν πίστευε το γεγονός πως χτυπούσαν το παιδί της άγρια και μάλιστα στο κεφάλι, με τον κόσμο τριγύρω να συνεχίζει να διασκεδάζει, αντί να επέμβει. Παράλληλα, κατηγόρησε τους ιδιοκτήτες του μαγαζιού, ζητώντας να συλληφθούν κι αυτοί.

«Είδα το παιδί μου να το ρίχνουν κάτω και να το χτυπάνε, παρόλο που ήταν κάτω και το χτυπούσαν στο κεφάλι. Το σπλάχνο, το παιδί μου, στο κεφάλι. Θα ήθελα να πω δυο λέξεις. Κανένας δικηγόρος δεν θα έπρεπε να πάρει καμία θέση στους φονιάδες. Έτσι, οι φονιάδες που έχουν σκοτώσει λαό, παίρνουν θάρρος και τα κάνουν ξανά και ξανά», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Θα ήθελα να δώσω μεγάλη ευθύνη στους ιδιοκτήτες, αυτούς που είχαν το μαγαζί. Όταν βάζουν την προστασία στο μαγαζί, ότι και να δούνε, και βόμβες να δούνε, και πιστόλια να δούνε, να τους βγάλουν από το μαγαζί ή να καλέσουν την αστυνομία. Όχι, οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν τους μπράβους για να σκοτώνουν τους πελάτες», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Εγώ είδα το παιδί μου να το σκοτώνουν και οι άλλοι τριγύρω σαν να το διασκέδαζαν. Θέλω να μπουν και οι ιδιοκτήτες μέσα και αυτοί στη φυλακή, να πάρει Δικαιοσύνη το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάτι μου λέει μέσα μου ότι μπορεί να μπει ένα χρόνο μέσα αυτός, θα βγει, θα χορέψει, θα σκοτώσει ξανά, αλλά το δικό μου παιδί είναι στο χώμα με έξι παιδιά και ένα παιδί άρρωστο. Δεν έχω άλλο παιδί, ένα είχα. Έχασα τον άντρα μου και τώρα πήραν το παιδί μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.