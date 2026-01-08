Σε καλύτερη ποινική μεταχείριση στοχεύει ο 26χρονος που παραδόθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών και φέρεται ως βασικός «πρωταγωνιστής» του άγριου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό μέσα από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων και συλληφθέντων είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον 26χρονο, καθώς φέρεται να έχει καταφέρει σειρά χτυπημάτων με τα χέρια αλλά και με σκαμπό στον νεαρό Ρομά.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 26χρονος δεν δίστασε ακόμη κι όταν ο Κώστας Μπασιλάρης ήταν στο πάτωμα και σχεδόν λιπόθυμος να τον πατάει με μίσος στο κεφάλι.

Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας έχουν εκδοθεί συνολικά 9 εντάλματα σύλληψης, ενώ μετά και την παράδοση του 26χρονου πλέον είναι 4 οι εμπλεκόμενοι που κρατούνται.

Οι έρευνες για τους υπόλοιπους 5 που μέχρι στιγμής διαφεύγουν είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας υπάρχει έντονη ανησυχία για πράξεις αντεκδίκησης.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι και από την πλευρά των δραστών δύο εκ των συλληφθέντων υποστηρίζουν πως έχουν δεχτεί κι αυτοί άγρια χτυπήματα και μαχαιριές από την παρέα του Κώστα Μπασιλάρη, πριν τελικά αυτός πέσει νεκρός μετά τον ανηλεή ξυλοδαρμό του.