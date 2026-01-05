Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος παρέδωσαν στις αστυνομικές Αρχές το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να ρίχνει φως στα όσα εκτυλίχθηκαν τη μοιραία νύχτα.

Από την ανάλυση του καταγραφικού, σύμφωνα με το thebest.gr, προκύπτει η ταυτοποίηση ακόμη δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στον βίαιο ξυλοδαρμό του 30χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δυο νεαρούς ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, γνωστοί από την ενασχόληση τους με την πυγμαχία, ενώ έχουν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις της «νύχτας» και ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, κεντρικό ρόλο στο περιστατικό φαίνεται να έχει ένας 26χρονος, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος εμφανίζεται να χτυπάει με πρωτοφανή βιαιότητα το θύμα.

Στη συνέχεια, στο επεισόδιο εμπλέκονται και άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις ήδη ταυτοποιημένοι δράστες, αλλά και επιπλέον συμμετέχοντες.

Σε μία από τις καταγραφές, μάλιστα, φαίνεται άτομο να εκσφενδονίζει σκαμπό προς τον 30χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, ηλικίας 40 και 56 ετών.

Έξω από τα Δικαστήρια υπάρχει αστυνομική δύναμη ενώ πέριξ έχουν συγκεντρωθεί και ρομά. Οι συγγενείς φωνάζουν «φονιάδες», ενω φωτογραφία του θύματος κρέμασαν και έξω από το δικαστικό μέγαρο. Η μητέρα του 30χρονου με μια φωτογραφία του γιου της στα χέρια, φώναζε «δεν θα ξαναδώ τον Κώστα μου».

Σε βάρος των δύο δυλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση και την παράδοση του οπτικού υλικού.

Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιοποιούν πλέον τα βίντεο ως κρίσιμο στοιχείο για την πλήρη ανασύνθεση του αιματηρού περιστατικού και την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Για ασήμαντη αφορμή ο καβγάς

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο εκεί, μην με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε στις 4:30, με την πρώτη κλήση στο 100 να πραγματοποιείται στις 4:40, όπου αναφέρθηκε πως ένας άνδρας βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος έξω από νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα.

Η δεύτερη κλήση στις Αρχές πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», λίγα λεπτά μετά τις 5:00, όπου ανέφεραν πως ο άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο ύστερα από ξυλοδαρμό και κατέληξε.