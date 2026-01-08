Συγκλονιστικό είναι το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου πατέρα έξι παιδιών στην Πάτρα, καθώς τον χτυπούν με μανία στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκαμπό.

Το βίντεο που εξασφάλισε το Newsbeast, δείχνει τους δράστες να δέρνουν τον 30χρονο και στη συνέχεια να τον σέρνουν στο πάτωμα, όταν και συγκεντρώνονται όλοι από πάνω του. Τότε, αρχίζουν να βαράνε το κεφάλι του και σταματάνε όταν βλέπουν ότι δεν κινείται.

Η μητέρα του 30χρονου μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για τη δολοφονία του παιδιού της, ανέφερε με τρεμάμενη φωνή: «Εγώ είδα το παιδί μου να το σκοτώνουν και οι άλλοι τριγύρω σαν να το διασκέδαζαν. Θέλω να μπουν και οι ιδιοκτήτες μέσα και αυτοί στη φυλακή, να πάρει Δικαιοσύνη το παιδί μου».

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα του θύματος πριν το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να είχε προκαλέσει ένταση, όταν με βάση την κατάθεση σερβιτόρας τούς ζήτησαν να μεταφέρουν το πάσο που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Ακολουθεί το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό μέσα στο μπαρ. Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες: