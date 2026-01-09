Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα που σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Δύο νεκροί στην πρωτεύουσα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρεις εξ αυτών δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», αναφέρει ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

🔴 BREAKING: At least two people were killed and five wounded in a Russian attack on Kyiv, local authorities say. pic.twitter.com/7dpebsLZ9m — UNITED24 Media (@United24media) January 9, 2026

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ενημέρωσε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Russia’s attack on Kyiv tonight is yet another act of terrorism against civilians.



A missile struck a residential building, killing an entire family.



A medic was killed and other medical workers wounded. They had rushed to help the injured after the strike in Darnytskyi… pic.twitter.com/cufUZLhEzA — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 9, 2026

Ρωσικά πλήγματα στην πόλη Λβιβ – Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τα αποδίδουν σε πύραυλο Oreshnik

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για ρωσική πυραυλική επίθεση, πιθανολογώντας ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

They just fired an Oreshnik missile for the first time at Lviv 🇺🇦 🤬 most likely coming from Belarus with the speed it reached us.



Fucking animals using cluster munitions 🤬 pic.twitter.com/7VLUqvm517 — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 8, 2026

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.