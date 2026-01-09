Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα που σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Δύο νεκροί στην πρωτεύουσα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρεις εξ αυτών δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», αναφέρει ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ενημέρωσε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Ρωσικά πλήγματα στην πόλη Λβιβ – Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τα αποδίδουν σε πύραυλο Oreshnik

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για ρωσική πυραυλική επίθεση, πιθανολογώντας ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.