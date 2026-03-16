Παρελθόν φέρεται να αποτελεί η κρυφή ταυτότητα του Banksy, καθώς πριν από περίπου δύο ημέρες ένα νέο ρεπορτάζ αναφέρεται στο πιθανό του όνομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Reuters, με τίτλο «In Search of Banksy», που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, οι δημοσιογράφοι περιγράφουν μια πολυετή και ιδιαίτερα περίπλοκη προσπάθεια να αποκαλυφθεί ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο που εδώ και δεκαετίες σχολιάζει την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τα γκράφιτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διασημότερος ανώνυμος καλλιτέχνης στον κόσμο πιθανόν να είναι ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ (Robin Gunningham), με καταγωγή από το Μπρίστολ.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε από την Ουκρανία, όπου ο Banksy ζωγράφισε επτά τοιχογραφίες στα τέλη του 2022. Δημοσιογράφοι του Reuters πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους που είδαν τη δημιουργία των έργων από κοντά. Έδειξαν φωτογραφίες στους μάρτυρες, περιορίζοντας τους υποψηφίους από τις τρεις κύριες θεωρίες για την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Η ανατροπή ωστόσο, ήρθε όταν ο Steve Lazarides, πρώην επί χρόνια μάνατζερ του Banksy, αποκάλυψε ότι ο Γκάνινγχαμ άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε David Jones γύρω στο 2008 για να εξαφανιστεί εντελώς από τα δημόσια αρχεία. Τα αρχεία μετανάστευσης δείχνουν ότι ένας David Jones εισήλθε στην Ουκρανία την ακριβή ημερομηνία που έφτασαν οι φωτογράφοι, στις 28 Οκτωβρίου 2022, με την ίδια ημερομηνία γέννησης με τον Ρόμπιν Γκάνινγχαμ.

Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του Banksy, Mark Stephens, κάλεσε το Reuters να μην δημοσιεύσει την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της ανωνυμίας εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα. Ωστόσο, το Reuters κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο συμφέρον για μια προσωπικότητα με τόσο βαθιά παγκόσμια επιρροή υπερτερεί των αξιώσεων περί ιδιωτικότητας.

Σημειώνεται πως ο Banksy και η ομάδα του δεν διέψευσαν τα ευρήματα του Reuters, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν.