Οι αρχές του Ισημερινού άρχισαν χθες Κυριακή το βράδυ επιχείρηση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών που θα διαρκέσει δυο εβδομάδες, με υποστήριξη των ΗΠΑ και με τη διευκόλυνση αυστηρών απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη βία.

Πιστός σύμμαχος της Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διεξάγει τα τελευταία δυο χρόνια «πόλεμο» εναντίον των καρτέλ της κοκαΐνης αλλά ο αριθμός των ανθρωποκτονιών, των εξαφανίσεων, των εκβιάσεων και άλλων εγκλημάτων αυξάνεται αντί να μειώνεται.

Από χθες Κυριακή ως την 31η Μαρτίου οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού θα εξαπολύσουν «πολύ ισχυρή επίθεση», με τις ΗΠΑ να παρέχουν «συμβουλές», είχε αναγγείλει την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.

«Μείνετε στα σπίτια σας (…) για τη δική σας ασφάλεια (…) ώστε να μην έχουμε καμιά συνέπεια που δεν θα επιθυμούσαμε», πρόσθεσε, τονίζοντας πως θα στηθούν «σημεία ελέγχου» όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Για δυο εβδομάδες, οι πολίτες του Ισημερινού που ζουν στις παραθαλάσσιες επαρχίες Γουάγιας, Λος Ρίος, Σάντο Ντομίνγκο, Τσάτσιλας και Ελ Όρο απαγορεύεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους από τις 23:00 ως τις 05:00 (τοπικές ώρες· από τις 06:00 ως τις 12:00 ώρες Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι μόνοι που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν είναι ταξιδιώτες που θα έχουν στη διάθεσή τους έγκυρα εισιτήρια για αεροπορικές πτήσεις, το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και αυτό των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Κάπου 75.000 στρατιωτικοί, βαριά οπλισμένοι, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, έχοντας στη διάθεσή τους θωρακισμένα οχήματα, μοτοσικλέτες, ελικόπτερα και άλλο υλικό, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές.

Η κυβέρνηση πάντως σιωπά τόσο όσον αφορά τους σκοπούς της αποστολής όσο και το εάν θα αναπτυχθούν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος της χώρας — κάτι που έχει συμβεί ήδη υπό τον κ. Νομπόα.

Ο Ισημερινός συγκαταλέγεται στη συμμαχία 17 χωρών που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην αρχή του μήνα στο Μαϊάμι. Η συμφωνία βαφτίστηκε «Ασπίδα της Αμερικής».

Περί το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στους γείτονες του Ισημερινού, την Κολομβία (στον βορρά) και το Περού (στον νότο) –πρόκειται για τις δυο χώρες οι οποίες κατατάσσονται στις πρώτες δυο θέσεις παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής– διέρχεται από τον Ισημερινό κι εξάγεται μέσω των λιμένων του στον Ειρηνικό.

Συμμορίες που έχουν σχηματιστεί στον Ισημερινό καθώς και μεξικανικά καρτέλ διεκδικούν τον έλεγχο της αγοράς αυτής και οι συγκρούσεις τους απογείωσαν τον αριθμό των ανθρωποκτονιών στη χώρα. Ο αριθμός των βίαιων θανάτων έφθασε το 2025 τους 9.216, σε επίπεδο άνευ ιστορικού προηγουμένου.

Η χώρα καταγράφει δείκτη ανθρωποκτονιών που αγγίζει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, κατά υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.