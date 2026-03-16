Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων για τη σύναψη νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού–τουρισμού, παρουσία εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η συνάντηση θα γίνει στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Αριστοτέλους 46, Αθήνα).

«Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιες οργανώσεις και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), οι οποίες με βάση την πρόσφατη κοινωνική συμφωνία έχουν καταλήξει στη συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων», αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.