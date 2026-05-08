Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια για να βρεθεί στο Final Four, όμως πίσω από την ισπανική ομάδα δεν βρίσκεται απλώς ένας ακόμη ευρωπαϊκός οργανισμός μπάσκετ. Βρίσκεται ένας από τους πιο ιδιαίτερους και χαμηλών τόνων ισχυρούς άνδρες του ευρωπαϊκού επιχειρείν: ο Χουάν Ρόιγκ.

Πρόεδρος της Βαλένθια και συνιδιοκτήτης της Mercadona, της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και κρεοπωλείων στην Ισπανία με πάνω από 1.700 καταστήματα σε Ισπανία και Πορτογαλία, ο Ρόιγκ αποτελεί την επιτομή του επιχειρηματία που αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα. Δεν επιδιώκει τα φώτα, δεν αναζητά προβολή, δεν τρέφεται από την εικόνα του.

Σπάνια εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας του, και όταν το κάνει, η παρουσία του είναι αυστηρά λιτή και τυπική. Όπως έχει χαρακτηριστικά περιγράψει ο συγγραφέας και βιογράφος του Μανουέλ Μίρα, η επικοινωνία του Ρόιγκ είναι «λακωνική, ελεγχόμενη, σχεδόν απροσπέλαστη», με έναν άνθρωπο που «κανείς δεν μπορεί πραγματικά να αποκρυπτογραφήσει».

Η ιστορία του, ωστόσο, ξεκινά πολύ πιο ταπεινά. Το 1981, μαζί με τη σύζυγό του Χορτένσια Ερέρο και τα αδέλφια του, ανέλαβε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση οκτώ κρεοπωλείων στη Βαλένθια. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση: από τοπικό δίκτυο καταστημάτων σε έναν κολοσσό του λιανεμπορίου που άλλαξε τον χάρτη της καθημερινής κατανάλωσης στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Με φιλοσοφία «πάντα χαμηλές τιμές» και έμφαση στην πρακτικότητα, η Mercadona εξελίχθηκε σε κυρίαρχη δύναμη της αγοράς. Σε διάστημα λίγων δεκαετιών, από μερικά καταστήματα έφτασε να αποτελεί έναν οργανισμό με χιλιάδες σημεία πώλησης και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, χτίζοντας ένα μοντέλο που βασίζεται στη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και την εσωτερική πειθαρχία.

Πίσω από τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη, που ξεπερνούν πλέον τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιου κύκλου εργασιών, ο Ρόιγκ έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή εργασιακή φιλοσοφία. Ένα σημαντικό ποσοστό των προ φόρων κερδών μοιράζεται στους εργαζόμενους, στοιχείο που τον έχει αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τη σχέση εργοδότη–εργαζομένων στην Ισπανία.

Είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ισπανίας, με την προσωπική του περιουσία για το 2026 να εκτιμάται στα 6-7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Mercadona είναι για εκείνον κάτι ξεχωριστό, είναι μια οικογενειακή επιχειρήση, στην οποία διατηρεί τον έλεγχο του 50% του ομίλου, ενώ η σύζυγός του κατέχει το 30% και τη δική της περιουσία. Δεν αρκείται όμως σε αυτό.

Παράλληλα, μέσω πρωτοβουλιών στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και της επένδυσής του στη Βαλένθια, ο Ρόιγκ επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή του πέρα από το εμπόριο, επενδύοντας σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ανάπτυξης και αθλητισμού.

Και κάπως έτσι, πίσω από την ομάδα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, δεν βρίσκεται απλώς ένας σύλλογος. Βρίσκεται η φιλοσοφία ενός ανθρώπου που έχει μάθει να χτίζει αθόρυβα και να κερδίζει χωρίς να χρειάζεται να το φωνάζει.

Tα σενάρια για την ποδοσφαιρική Βαλένθια

Ως ιδιοκτήτης της Βαλένθια στο μπάσκετ και διαχρονικός υποστηρικτής του αθλητισμού στην πόλη, ο Ρόιγκ θεωρείται από μεγάλη μερίδα των φίλων της ποδοσφαιρικής Βαλένθια ως η ιδανική λύση για την επόμενη ημέρα του συλλόγου, ειδικά μέσα στο κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί απέναντι στη διοίκηση του Σιγκαπουριανού Πίτερ Λιμ.

Ωστόσο, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός. Όπως ανέφερε, η ενασχόλησή του με τη Βαλένθια Basket είναι ήδη εξαιρετικά απαιτητική, σε βαθμό που –όπως είπε χαρακτηριστικά– του δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση ακόμη και από τη διοίκηση της Mercadona.

«Με ρωτάτε για τη Βαλένθια και με φέρνετε σε δύσκολη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ένα αθλητικό κλαμπ λειτουργεί σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με μια εμπορική αυτοκρατορία. «Δεν σκέφτομαι καθόλου μια αγορά. Πολλοί μου το ζητούν, αλλά με τη Βαλένθια Basket έχω ήδη αρκετά», ξεκαθάρισε.

Η σχέση του Ρόιγκ με τη Βαλένθια CF έχει βαθιές ρίζες, καθώς τη δεκαετία του ’90 ο αδελφός του, Πάκο Ρόιγκ, είχε διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου. Παράλληλα, η παρουσία του στην αθλητική ζωή της πόλης είναι διαρκής και έντονη, είτε μέσω του μπάσκετ είτε μέσω σημαντικών διοργανώσεων όπως ο Μαραθώνιος της Βαλένθια.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί φίλαθλοι συγκρίνουν το υπερσύγχρονο Roig Arena με το πολύπαθο και ημιτελές νέο Μεστάγια, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να προσφέρει σταθερότητα και όραμα.

Παρά τις έντονες και πολυετείς αντιδράσεις των οπαδών κατά του Πίτερ Λιμ, ο οποίος ελέγχει τη Βαλένθια από το 2014, η εξεύρεση αγοραστή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Οι οικονομικές απαιτήσεις είναι υψηλές και ελάχιστοι επιχειρηματίες στην περιοχή διαθέτουν την οικονομική ισχύ για μια τέτοια κίνηση.

Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Χουάν Ρόιγκ παραμένει εκτός κάδρου για τη διάδοχη κατάσταση στη Βαλένθια CF, αφήνοντας τους φίλους του συλλόγου να συνεχίζουν να αναζητούν τον άνθρωπο που θα μπορέσει να αλλάξει πραγματικά τη μοίρα της ομάδας τους.