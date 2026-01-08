Πριν από λίγο, το Κίεβο συγκλονίστηκε από εκρήξεις, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να κάνει λόγο για μαζικές αεροπορικές επιδρομές.

Σε αναρτήσεις του στο Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) χτύπησαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πόλης, προκαλώντας εκρήξεις και φωτιές.

‼️‼️‼️‼️DOWNTOWN KYIV JUST NOW pic.twitter.com/oNp8hiAaUz — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) January 8, 2026

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει σε κτίρια κατοικιών που επλήγησαν, αναφέρει ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

At least two people were injured in Kyiv during the ongoing air attack, according to the officials.



This is a video of a damaged 16-story residential building in Kyiv. pic.twitter.com/TdJ5DdWcek — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 8, 2026

Δυνατές εκρήξεις καταγράφηκαν και στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας.

«Υπήρξε μια σειρά από εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη, αν πρόκειται για επιθέσεις και σε ποια περιοχή», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχοι στο Λβιβ ήταν το κοίτασμα φυσικού αερίου Stryi και ο αντίστοιχος σταθμός, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς από τη ρωσική πλευρά.

Φόβοι για χτύπημα με πύραυλο Oreshnik

Υπάρχουν αναφορές για πιθανή επίθεση με ρωσικούς πυραύλους Oreshnik ή άλλο πυραυλικό σύστημα αντίστοιχης ισχύος, με τις ουκρανικές αρχές στο Λβιβ να διεξάγουν έρευνες για να επαληθεύσουν τα σχετικά στοιχεία.

Η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν προειδοποιήσει για μια πιθανή μαζική, αλλά αδιευκρίνιστη, ρωσική αεροπορική επίθεση. Έχει ήδη εκδοθεί συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία.

«Μπορεί να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις του πυραυλικού συστήματος Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας», μετέδωσαν ουκρανικά κανάλια παρακολουθήσεων.

Νωρίτερα, βίντεο στο Χ έδειξε έναν ουκρανικό πύραυλο κρουζ να φέρεται να χτυπά το ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Oryol κατά τη διάρκεια της νύχτας.