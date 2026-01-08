Η Άρσεναλ είχε την ευκαιρία να πάει στο +8 από τις Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα, τελικά όμως παρέμεινε στο +6 μετά το 0-0 με τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Παραδοσιακά στους αγώνες των «κανονιέρηδων» με τους «κόκκινους» μπαίνουν πολλά γκολ, αυτή τη φορά όμως δεν μπήκε κανένα… Με τις δύο ομάδες να προσέχουν πολύ την τακτική τους, οι καλές φάσεις ήταν ελάχιστες, με καλύτερη το δοκάρι για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράντλεϊ στο 27′.

Η Λίβερπουλ είχε την κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο αλλά όχι και τον τρόπο για να απειλήσει, με την Άρσεναλ, από την άλλη πλευρά, να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνη και από ένα σημείο κι έπειτα να την ενδιαφέρει περισσότερο το να μην πάθει κάποια ζημιά από το πουθενά.

Έτσι, το 0-0 έμεινε ως το τέλος, με τους Λονδρέζους να είναι στην 1η θέση και στο +6 από Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα ενώ η περσινή πρωταθλήτρια είναι στην 4η, στο +2 από την 5η Μπρέντφορντ.