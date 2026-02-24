Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα στη ρεβάνς της Γερμανίας, καθώς περιορίστηκε στο «μηδέν» απέναντι στη Λεβερκούζεν, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από το Champions League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πορεία της ομάδας του, αναφέρθηκε στην «λεπτομέρεια» που έλειψε και εξήγησε τους λόγους της απουσίας του Ντάνιελ Ποντένσε από την αποστολή.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Σχετικά με τον Ποντένσε και την τακτική με τους τρεις χαφ, ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για τη συνέχεια της σεζόν και την «φθορά» από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τόνισε: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι πιο μεγάλη από ένα διάλειμμα. Το μυαλό πολλές φορές δημιουργεί πιο καλά από τη φυσική κατάσταση».