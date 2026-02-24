Τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο θα εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη, προβλέπει: παράταση των προθεσμιών για την προσωρινή αναστολή κτηματολογικών αγωγών με ενάγον το Δημόσιο, παράταση των παραχωρήσεων μεταλλείων, παραχώρηση του Ζαππείου Μεγάρου στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2026-2027 σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με την τροπολογία ορίζεται ότι:

-το Ελληνικό Δημόσιο δεν καταθέτει κτηματολογικές αγωγές με αντικείμενο τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο μέχρι 31η Μαίου 2026. Σε σχέση με τις κτηματολογικές αγωγές του Δημοσίου που έχουν ήδη κατατεθεί και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο εκκρεμοδικίας, σε πρώτο βαθμό, μέχρι την 31η Μαΐου 2026, σταματούν οι σχετικές διαδικασίες, οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεωνν και αντικρούσεων διακόπτονται και αρχίζουν πάλι μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεν προχωρά ο ορισμός συνθέσεων των δικαστηρίων που θα εξετάσουν τις υποθέσεις ή η εκφώνησή τους και δεν εκδίδονται αποφάσεις. Για τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών δεν θα προσμετρηθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την 31η Ιανουαρίου 2026 έως την ψήφιση της ρύθμισης, προς διευκόλυνση των δικαστηρίων και των διαδίκων. Για αντιδίκους του Ελληνικού Δημοσίου που επιθυμούν να μην καθυστερήσει η πρόοδος της δίκης τους, εξακολουθεί να διατηρείται το δικαίωμα να ζητήσουν την κανονική πρόοδο της δίκης με αίτησή τους στον Πρόεδρο του αρμόδιου τριμελούς συμβουλίου. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάθεση αγωγών σε χρόνο προγενέστερο της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου, δηλαδή προτού να εισαχθούν σαφή κριτήρια ως προς τις περιπτώσεις εκείνες που μια έκταση θα χαρακτηρίζεται δημόσια περιουσία και κατά συνέπεια το Ελληνικό Δημόσιο θα ασκεί κτηματολογική αγωγή, ώστε να αναγνωριστεί η κυριότητά του. Η ρύθμιση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί ως ορόσημο για την αναστολή κατάθεσης κτηματολογικών αγωγών είχε οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2026, με το ν. 5184/2025.

-παρατείνονται οι παραχωρήσεις μεταλλείων και οι μισθώσεις κρατικών μεταλλείων που λήγουν την 6η.3.2026 για 12 μήνες με σκοπό την εύρυθμη εξέταση των αιτήσεων ανανέωσης που έχουν υποβληθεί έως την 6η.3.2026. Σε περίπτωση που κριθεί ότι οι παραχωρήσεις δύνανται να ανανεωθούν, οι μισθώσεις ανανεώνονται για 25 έτη και ο χρόνος της παράτασης των 12 μηνών συνυπολογίζεται στο διάστημα των 25 ετών. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ν.4785/2021, η 50ετής διάρκεια των παραχωρήσεων μεταλλείων καθώς και η 50ετής μίσθωση κρατικών μεταλλείων, λήγουν την 6η.3.2026. Σημαντικός αριθμός αιτήσεων ανανέωσης από εκμεταλλευτές μεταλλείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ. 210/1073, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και δίνεται περιθώριο ενός έτους για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των παραχωρήσεων, σύμφωνα με τον μεταλλευτικό κώδικα.

-επισπεύδεται η παραχώρηση του Ζαππείου Μεγάρου στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες υποστήριξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελληνική Δημοκρατία. Η παραχώρηση γίνεται με αντάλλαγμα το οποίο καλύπτει τη χρήση, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των παραχωρούμενων χώρων, καθώς και το συνολικό κόστος λειτουργίας αυτών για όλη τη διάρκεια της χρήσης και καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης της σχετικής δαπάνης. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται σε 22 εκαττομμύρια για το τρέχον έτος.

-συνεχίζεται η προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της παράτασης της κατ΄εξαίρεση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας τους έως την 28η.2.2027. Η ρύθμιση αφορά όσους διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τους εργοδότες και ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, και τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

