Σημαντική νέα βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην παγκόσμια αξιολόγηση εταιρικής βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA) της S&P Global, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του μεταξύ των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου διεθνώς.

Στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ στο Corporate Sustainability Assessment (CSA) αυξήθηκε στις 50 μονάδες, από 42 το προηγούμενο έτος και 25 το 2023, ενώ η βαθμολογία της σε θέματα ESG διαμορφώθηκε στις 51 μονάδες, από 44 το 2024 και 37 το 2023.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η νέα αναβάθμιση της ΔΕΗ στην S&P Global αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη αξιολόγηση του Ομίλου σε περιβαλλοντικά ζητήματα (όπως στη διαχείριση των εκπομπών GHG, την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων), σε κοινωνικά θέματα (όπως στα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, υγείας και ασφάλειας, διαφορετικότητας, σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, πελάτες και προμηθευτές), καθώς και σε θέματα διακυβέρνησης (μεταξύ άλλων εστιάζοντας στην επιχειρηματική ηθική, τη διαχείριση κινδύνων και την κυβερνοασφάλεια). Αξίζει να σημειωθεί πως η αξιολόγηση CSA της S&P Global δεν δίνει το ίδιο βάρος σε όλες τις θεματικές για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή, καθώς οι δείκτες είναι κλαδικά προσαρμοσμένοι (industry-specific).

Η αξιολόγηση Corporate Sustainability Assessment (CSA) της S&P Global αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες αποτύπωσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αξιολογεί χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, εξετάζοντας τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική κάθε οργανισμού. Μέσα από ένα σύνολο οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, η αξιολόγηση CSA παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης και σύγκρισης των επιδόσεων των επιχειρήσεων, αποτελώντας σημαντικό σημείο αναφοράς για επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους.

Για τη ΔΕΗ, η αξιολόγηση έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις δεσμεύσεις σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Science Based Targets Network (SBTN) και το Science Based Targets Initiative (SBTi), καθώς και στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή αναβάθμιση από τη S&P Global υπογραμμίζει την πρόοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς του, αλλά και στην διαφάνεια σχετικά με σημαντικά ζητήματα και προτεραιότητες που αφορούν τον πυρήνα του μετασχηματισμού του Ομίλου σε έναν σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό Όμιλο με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.