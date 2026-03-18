Η Coffee Berry συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας, αναδεικνύοντας μια πορεία ανάπτυξης που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά coffee brands. Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος το 2016, η εταιρεία έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, να επεκταθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να κερδίσει την καρδιά των καταναλωτών.

Η Coffee Berry, με τη στήριξη της πολύχρονης εμπειρίας στον τομέα του καφέ μέσω της εταιρείας Grand, που δραστηριοποιείται από το 2003 στον τομέα της χονδρικής πώλησης, δημιούργησε ένα σύγχρονο street café concept με έμφαση στην ποιότητα του καφέ και την αξεπέραστη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Εξάπλωση και νέα παραγωγική μονάδα

Με περισσότερα από 230 καταστήματα σε 3 ηπείρους, η Coffee Berry επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γερμανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Ουγγαρία, συνεχίζοντας την εξωτερική της ανάπτυξη με σταθερή στρατηγική και επενδύσεις σε νέες αγορές.

Ως Artisan Specialty Coffee brand, η Coffee Berry διατηρεί τη δική της παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, όπου πραγματοποιείται η επιλογή και το καβούρδισμα των καλύτερων single-origin ποικιλιών και βραβευμένων blends. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η εταιρεία έχει προγραμματίσει την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η Coffee Berry δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα του καφέ. Είναι η πρώτη αλυσίδα στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε πλήρως πιστοποιημένες gluten-free επιλογές σε όλα τα καταστήματά της, προσφέροντας μια ασφαλή και ολοκληρωμένη εμπειρία για όλους τους καταναλωτές.

Για να στηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία, η εταιρεία έχει συγκροτήσει ένα Advisory Board με κορυφαία στελέχη που διαθέτουν διεθνή εμπειρία στον τομέα της στρατηγικής και του brand building, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Ο ιδρυτής της Coffee Berry, Χάρης Γρυπάρης, δήλωσε σχετικά: «Η συμπλήρωση 10 χρόνων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Coffee Berry και μια κοινή πορεία όλων όσοι συνέβαλαν να φτάσουμε εδώ. Στόχος μας ήταν από την αρχή να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ελληνικό coffee brand που θα συνδυάζει ποιότητα, τεχνογνωσία και αυθεντική εμπειρία καφέ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Coffee Berry, για να εξελισσόμαστε και να προάγουμε την ελληνική κουλτούρα καφέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.»

Η συμπλήρωση μιας δεκαετίας λειτουργίας σηματοδοτεί για την Coffee Berry την αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη της εμπειρίας καφέ που προσφέρει.