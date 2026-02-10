Η Coffee Berry, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αλυσίδες καφέ στην Ελλάδα, ενσωματώνει σε όλα της τα καταστήματα, πιστοποιημένα προϊόντα χωρίς γλουτένη, έτσι ώστε να προσφέρει σε δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές που πάσχουν από κοιλιοκάκη, τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους σνάκ και τρόφιμα.

Στην Ευρώπη εκτιμάται σήμερα ότι περίπου 1 στους 100 ανθρώπους πάσχει από κοιλιοκάκη, με σημαντικό ποσοστό να παραμένει αδιάγνωστο, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 100.000 άτομα ζουν με την πάθηση που επηρεάζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους καθημερινά.

Η Coffee Berry προχώρησε στη συνεργασία με τη Schär Foodservice, έναν από τους κορυφαίους διεθνώς, παραγωγούς προϊόντων χωρίς γλουτένη, με παγκόσμια αναγνώριση για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων του, ενσωματώνοντας στο δίκτυο των 130 καταστημάτων της, πιστοποιημένα προϊόντα που απευθύνονται στους καταναλωτές που πάσχουν από κοιλιοκάκη αλλά και σε όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τις διατροφικές τους ανάγκες και συνήθειες.

Από τον Οκτώβριο, οι επισκέπτες των καταστημάτων Coffee Berry μπορούν να απολαμβάνουν γλυκές επιλογές χωρίς γλουτένη, ενώ από τις 2 Φεβρουαρίου, η γκάμα εμπλουτίζεται περαιτέρω με επιπλέον gluten free προϊόντα, τόσο γλυκά όσο και αλμυρά,, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε καταναλωτή.

Ο Νίκος Χατζηγεωργίου, Managing Director της Coffee Berry, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας μας ότι η απόλαυση δεν πρέπει να έχει περιορισμούς. Στόχος μας είναι κάθε καταναλωτής να βρίσκει επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του, με έμφαση στην ποιότητα, τη φροντίδα και τον σεβασμό στις διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις.»

Με την σειρά gluten free προϊόντων, η Coffee Berry προσφέρει ποιοτικές, γευστικές και προσεκτικά επιλεγμένες επιλογές, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και προσφέροντας απόλαυση σε κάθε καταναλωτή.