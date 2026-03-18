Η Λιάνα Κανέλλη υπερασπίστηκε τη στάση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να μην αποκαλύψει τις πηγές του σχετικά με την πληροφορία που είχε μεταφέρει «για τα drones που κατευθύνονταν προς τη Σούδα».

«Ο βρετανός υπουργός Άμυνας είπε την αλήθεια, ισχυροποίησε τις δικές μας θέσεις και τις δηλώσεις του Κουτσούμπα για το πού πηγαίναν τα δύο βλήματα που πήγαιναν στην Κρήτη» είπε η κ. Κανέλλη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος επισήμανε ότι ο πρόεδρος του ΚΚΕ δεν αποκάλυψε την πηγή της πληροφόρησής του, η Λιάνα Κανέλλη απάντησε ότι η προστασία των πηγών είναι θεμελιώδης αρχή, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι δημοσιογράφοι επικαλούνται το απόρρητο των πηγών τους.

«Εσείς ως δημοσιογράφος θα λέγατε και ηρωικά “θα πεθάνω και δεν θα αποκαλύψω τις πηγές μου”», με τον δημοσιογράφο να επιμένει ότι «αυτό είναι δημοσιογραφικό απόρρητο και δεν υπάρχει βουλευτική απόρρητο».

Απαντώντας στον δημοσιογράφος η Λιάνα Κανέλλη είπε: «Για ποιο βουλευτικό απόρρητο μιλάτε; Πολιτικός αρχηγός κόμματος είναι. Εδώ έχετε ανεχθεί πολιτικούς αρχηγούς να λένε την παπ…α του αιώνα. Αποδέχεστε και πλασάρετε την πολιτική τους ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται από έναν εγκληματία υπόδικο, τον Νετανιάχου, και από έναν άλλο υπόδικο, τον Τραμπ. Αν αποδέχεστε αυτά θέλετε να σας πει ο Κουτσούμπας από πού το ξέρει;».

«Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ένας άνθρωπος με εγκυρότητα της πληροφορίας και είναι ορατό ότι είχε δίκιο. Δεν υπήρχε μισός υπουργός που να μη τον είπε. Η διάψευση ήταν ένα μισό για να υπάρχει», δήλωσε η ίδια.

«Εσείς πιστεύετε ότι πήγαμε να υπερασπιστούμε την Κύπρο; Να μας πείσει ο Χριστοδουλίδης ότι οι βρετανικές βάσεις είναι κυπριακό έδαφος, αποκλείεται. Εμείς στείλαμε να περιμαζέψουμε για λογαριασμό τίνος; Των Κυπρίων; Αυτό δεν περνάει», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Τέλος αναρωτήθηκε: «Δεν διευκολύνουμε εμείς τους Αμερικανούς; Καφέ πίνουν τα αμερικανάκια στα Χανιά;» και συνέχισε: «Το “κορίτσια ο στόλος για να περνάμε καλύτερα”, έχει περάσει προ πολλού. Η τόνωση των οικονομικών από τον στρατό σε εδάφη που δεν ελέγχεις είναι αστείο».