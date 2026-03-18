Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγμα σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχεύει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ιρανικής οικονομίας.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το πλήγμα συντονίστηκε και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, κοντά στην πόλη Μπουσέρ, αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε αντιταχθεί σε προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα σε αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη και είχε ζητήσει από το Ισραήλ να μην πλήττει ενεργειακές υποδομές χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο μετά την ισραηλινή επίθεση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Να θυμάστε, για όλους εκείνους τους τελέιως “ανόητους” εκεί έξω, το Ιράν θεωρείται, από όλους, ο ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τους βγάζουμε γρήγορα εκτός παιχνιδιού!».