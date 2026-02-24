Η οικογένεια του Ντένι Ρούτσι αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη εκταφή του, η οποία είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της Τετάρτης (25/2), όπως έκανε γνωστό ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι. Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όπου 57 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η εκδήλωση της Τρίτης το απόγευμα συγκέντρωσε πολίτες και συγγενείς των θυμάτων, με τον Πάνο Ρούτσι να δίνει το «παρών» και να δηλώνει στους δημοσιογράφους: «Είμαι ο Πάνος Ρούτσι και τρία χρόνια παλεύω να βρω την αλήθεια για το παιδί μου».

Όπως εξήγησε, η εκταφή του γιου του αναβλήθηκε μετά από αίτημα της οικογένειας. Η αρχική εισαγγελική παραγγελία είχε εκδοθεί το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής, αφήνοντας την οικογένεια αδύναμη να αντιδράσει, αλλά χάρη στις ενέργειες της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία τελικά σταμάτησε προσωρινά.

Ο κ. Ρούτσι τόνισε επίσης ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που επιθυμούν, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. «Η απεργία μου ήταν για το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πουν ναι για όλες τις εξετάσεις και τώρα λένε οκ αλλά όχι για όλες, δίνουν μόνο για αλκοτέστ και ναρκωτικά, αυτές που κάνουν σε οδηγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι μετά την παρέλευση της τριετίας από την ταφή θα μπορούν να προχωρήσουν στις εξετάσεις που οι ίδιοι επιθυμούν.

Παράλληλα, ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, επισημαίνοντας: «Πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί, όπως ήμασταν στο Σύνταγμα» και ζητώντας από τον κόσμο «να είναι δίπλα μας».

«Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω», κατέληξε ο ίδιος, δείχνοντας την αφοσίωση και την επιμονή του στην αναζήτηση της αλήθειας.