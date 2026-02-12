Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία που αφορά τα βίντεο τα οποία συνδέονται με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023, με τις αντιπαραθέσεις εντός και εκτός αίθουσας να οξύνονται. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στον δικηγόρο της Interstar, Βασίλη Καπερνάρο και τον Πάνο Ρούτσι, λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του δεύτερου περί απαξιωτικών χαρακτηρισμών και παρουσίας «μπράβου» στο δικαστήριο.

Ο Πάνος Ρούτσι είχε πρόσφατα υποστηρίξει ότι ο Βασίλης Καπερνάρος του απηύθυνε προσβλητικές εκφράσεις, ενώ είχε αναφερθεί και σε «μπράβο» εντός της δικαστικής αίθουσας.

Απαντώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, ο κ. Καπερνάρος έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν και για το πρόσωπο που τον συνοδεύει στις μετακινήσεις του.

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πηγαινέλα στη Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ένταση και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Όπως υποστήριξε, την ώρα που εξέταζε ως μάρτυρα τον κ. Ψαρόπουλο, υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς συνηγόρων της πολιτικής αγωγής.

«Οι 4-5 σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού», είπε. «Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζοντας με κραυγές», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Καπερνάρος κατηγόρησε ευθέως τον Πάνο Ρούτσι για προπηλακισμό και εξύβριση σε βάρος των συνηγόρων. Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου.

«Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω ”Τι θες, κύριε”, άρχισε να με βρίζει. Και του λέω: Πήγαινε να κάνεις απεργία», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο κ. Ρούτσι κινείται μέσα στην αίθουσα «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο», επιμένοντας στις καταγγελίες του για τη συμπεριφορά του.