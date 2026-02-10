Ένταση και λεκτικοί διαξιφισμοί επικράτησαν σήμερα μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία στα Τέμπη. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο απαθανάτισε ένα λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και τον Βασίλη Καπερνάρο.

Όταν οι δύο τους συναντήθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, τα όσα διημείφθησαν ανάμεσα στους δύο άντρες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση. Η στιχομυθία που είχαν οι δύο άντρες και ακούγονται να λένε στο βίντεο έχει ως εξής:

Βασίλης Καπερνάρος: «Πήγαινε, κάνε απεργία»

Πάνος Ρούτσι: «Ρε κάθαρμα»

Σύζυγος Ρούτσι: «Εμείς δεν είμαστε τραμπούκοι, πονεμένοι άνθρωποι είμαστε. Ας μας κατηγορούν αυτοί»

