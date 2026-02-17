Ο Πάνος Ρούτσι μαζί με τον Αντώνη Ψαρόπουλο προχώρησαν σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση της σύνθεσης των δικαστών που θα δικάσουν στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στο OPEN, ο Πάνος Ρούτσι είπε για την απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, ώστε να γίνει εκταφή του γιου του Ντένι: «Το “οκ” για τις εξετάσεις για να σταματήσω την απεργία πείνας ήταν μια κοροϊδία πάλι. Είχαν σκεφτεί τα πάντα. Να σταματήσω την απεργία για να κάνουν τα υπόλοιπα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέχεια, είπε: «Τι να πω; Για κάτι αυτονόητο, να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Τα κόκκαλα του παιδιού μου είναι δικά μου και της μάνας που το γέννησε. Δεν θα πουν και θα κάνουν ότι θέλουν».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε: «Δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω συνεντεύξεις και να μιλάω σωστά. Μπορεί να κάνω λάθος και να αγχώνομαι και να βγαίνω προς τα έξω διαφορετικά. Εμείς δεν σταματάμε να δίνουμε τις μάχες μας μαζί με τους δικηγόρους μας. Θα το πάμε μέχρι τέλους να φανεί η αλήθεια. Θα παρακαλέσω τον κόσμο να είναι πλάι μας».

Με τη σειρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος δήλωσε: «Αυτή η σύνθεση έχει να αντιμετωπίσει ένα ελλιπές κατηγορητήριο, με τελευταίο παράδειγμα το ζήτημα των εκταφών… Δεν είμαι μόνο απογοητευμένος… Η αναζήτηση της αλήθειας είναι το μείζον».