Η Μπόντο Γκλιμτ νίκησε και στο Μιλάνο την Ίντερ, με 2-1 αυτή τη φορά, και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «16» του Champions League, όπως και η Νιούκαστλ που επικράτησε της Καραμπάγκ με 3-2.

Με τη Μπόντο Γκλιμτ να έχει νικήσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, η Ίντερ ήταν υποχρεωμένη να επιτεθεί από νωρίς με στόχο την ανατροπή, ο Εσπόζιτο όμως ήταν άστοχος με κεφαλιά στο 3ο λεπτό ενώ ο Χάικιν απέκρουσε το σουτ του Ντιμάρκο το 12′. Αυτές οι δύο, συν μία κεφαλιά του Φρατέζι στο 28′, ήταν όλες κι όλες οι προσπάθειες των Ιταλών στο πρώτο ημίχρονο, με το παιχνίδι να κυλάει όπως ήθελαν οι Νορβηγοί. Για τους οποίους τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα στη συνέχεια.

Στο 58′, μετά το μεγάλο λάθος του Ακάντζι, ο Μπλόμπεργκ βγήκε τετ α τετ, ο Ζόμερ απέκρουσε και ο Χάουγκε στην επαναφορά έκανε το 0-1. Στο 68′ ο Ακάντζι είχε δοκάρι και στο 72′ η Μπόντο Γκλιμτ βγήκε πολύ ωραία στην κόντρα, ο Χάουγκε έδωσε στον Έβγκεν και αυτός με πολύ ωραίο σουτ έγραψε το 0-2 και σφράγισε την πρόκριση, καθώς το μόνο που κατάφεραν οι «νερατζούρι» ήταν να μειώσουν σε 1-2 στο 76′ με κοντινή προσπάθεια του Μπαστόνι.

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη της με 6-1 στο πρώτο παιχνίδι και νίκησε και εντός έδρας την Καραμπάγκ, με 3-2. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο 4′ με τον Τονάλι, έκαναν το 2-0 στο 6′ με τον Ζοέλιντον και στη συνέχεια έριξαν ρυθμό, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 2-1 στο 51′ με τον Ντουράν. Αμέσως μετά, στο 52′, ο Μπότμαν με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έκανε το 3-1, για να διαμορφωθεί το τελικό 3-2 στο 57′ από τον Τσαφαρκουλίεφ.