Μια νυχτερινή έξοδος για διασκέδαση μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 45χρονη γυναίκα στην Καλλιθέα, η οποία κατήγγειλε τον σύντροφό της για βάναυση επίθεση στη μέση του δρόμου.

Τα όσα περιέγραψε το θύμα στις αρχές προκαλούν αποτροπιασμό, καθώς η ίδια φέρεται να δέχθηκε ξυλοδαρμό μετά από έντονο διαπληκτισμό που ξεκίνησε μέσα σε γνωστό μαγαζί της περιοχής.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας απο το MEGA, η γυναίκα καταγράφεται να κινείται με ταχύτητα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κρατώντας το κεφάλι της και δείχνοντας να πονά, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί ο 49χρονος σύντροφός της.



Η καταγγελία αναφέρει πως ο άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, άρχισε να τη γρονθοκοπεί και να την κλωτσά με μανία αμέσως μόλις βγήκαν από το κέντρο διασκέδασης.

Η μαρτυρία του θύματος και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Η 45χρονη, στην κατάθεσή της, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σημειώνοντας την αγριότητα με την οποία της επιτέθηκε ο σύντροφός της.

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», ανέφερε χαρακτηριστικά η παθούσα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, μετά από τηλεφωνήματα περαστικών που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, περίπου 700 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξεκίνησε το επεισόδιο.

«Την τραβούσε ενώ ήταν στο οδόστρωμα»

Οι καταθέσεις των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο επιβεβαιώνουν την εικόνα της βίας που επικρατούσε εκείνη την ώρα. Όπως δήλωσε ένας εκ των ενστόλων:

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια».

Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και να ζητήσει προστασία. Ο 49χρονος συνελήφθη αμέσως με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδοχή του συλληφθέντος

Παρά τις μαρτυρίες και τα τραύματα της 45χρονης, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό, προβάλλοντας έναν ισχυρισμό που προκαλεί ερωτήματα. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ενώπιον των αρχών:

«Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».

Ο συλληφθείς οδηγείται στη δικαιοσύνη, ενώ το θύμα φέρει εμφανή σημάδια από την επίθεση, με την υπόθεση να αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το σοβαρό ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.