Η δικαστική οδός είναι πλέον η μοναδική διέξοδος για μια νεαρή γυναίκα, η οποία κατήγγειλε τον πρώην θεράποντα ιατρό της για μια σειρά από χυδαίες σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Η υπόθεση, που έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αφορά έναν ψυχίατρο ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε την πρόσβαση στο ιατρικό απόρρητο και το ιστορικό της παθούσας για να ξεκινήσει μια ανάρμοστη επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Ιανουαρίου του 2026, όταν ο γιατρός εντόπισε την πρώην ασθενή του στο Instagram. Για να κάμψει τις αντιστάσεις της, υπενθύμισε τη θεραπεία που είχαν κάνει μαζί πριν από περίπου τέσσερα χρόνια για την αντιμετώπιση ΔΕΠΥ.

«Ελπίζω να μην ενόχλησα, έχεις ωραίες φωτογραφίες, είχα μια αναστολή να σε ακολουθήσω, γιατί κάναμε θεραπεία κάποτε», της έγραψε χαρακτηριστικά, με την ίδια να του απαντά πως η κίνησή του είναι αντιδεοντολογική.

Από τη «συγγνώμη» στον σεξουαλικό οχετό

Παρά την αρχική απόσταση που κράτησε η γυναίκα, η συμπεριφορά του ψυχιάτρου κλιμακώθηκε σε επίπεδα που προκαλούν αποτροπιασμό. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ένα μήνα μετά την πρώτη επαφή, τα μηνύματα απέκτησαν καθαρά σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όταν η γυναίκα τον ρώτησε αν ακολουθεί την ίδια τακτική με όλες τις ασθενείς του, εκείνος απάντησε: «Όχι. Δεν είσαι ασθενής μου εδώ και πολύ καιρό», ζητώντας τυπικά συγγνώμη μετά την έντονη αντίδρασή της.

Ωστόσο, το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο γιατρός άρχισε να στέλνει φωτογραφίες των γεννητικών του οργάνων και βίντεο όπου αυτοϊκανοποιείται, περιγράφοντας ταυτόχρονα με χυδαίες εκφράσεις τα σημεία του σώματός της που τον «ερέθιζαν».

Στο παραλήρημά του, ο ψυχίατρος φέρεται να έγραφε:

«Πριν λίγο ξύπνησα.. είμαι στο κρεβάτι.. Να σου πω τι κάνω..; Βλέπω φωτογραφίες σου… Έχεις υπέροχο στήθος… Μπούτια… Ματάρες… Πολύ σέξι τατουάζ… Θέλεις να δεις;».

Η κοπέλα, αρχικά αμφέβαλλε αν πίσω από το προφίλ κρυβόταν όντως ο γιατρός της. Οι λεπτομέρειες όμως που ανέφερε ο ίδιος για τη φαρμακευτική αγωγή και τις συνεδρίες που είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν, δεν άφηναν περιθώρια λάθους.

Πλέον, η καταγγελία συνοδεύεται από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της επικοινωνίας. Μέσω του δικηγόρου της, η παθούσα ζητά την ποινική αξιολόγηση των πράξεων του γιατρού, ο οποίος κατηγορείται ότι καταπάτησε κάθε έννοια ιατρικής δεοντολογίας, προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας που κάποτε του είχε εμπιστευτεί την ψυχική της υγεία.