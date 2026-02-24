Ο Ολυμπιακός ήταν φανερό ότι το ήθελε πολύ και προσπάθησε μέχρι το τέλος, δεν είχε όμως μεγάλες φάσεις, δεν σκόραρε και με το 0-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 στο Καραϊσκάκη στο πρώτο ματς για την πρόκριση στους «16» του Champions League, αποκλείστηκε.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να πιέσουν ψηλά από το ξεκίνημα για να οδηγήσουν σε λάθη τους γηπεδούχους, οι οποίοι δύο φορές στα πρώτα 6 λεπτά έγιναν επικίνδυνοι με τον Σικ. Την πρώτη με κεφαλιά που έφυγε άουτ, τη δεύτερη με την αποτυχημένη προσπάθειά του να… κρεμάσει τον Τζολάκη, έχοντας βγει στην πλάτη της άμυνας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 8′ με το σουτ του Τσικίνιο που έφυγε λίγο άουτ μετά την έξυπνη εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Αυτή θα μπορούσε να έρθει στο 28′ και θα ήταν για τους Πειραιώτες μετά τη λάθος πάσα του Γκαρθία εντός περιοχής, ο Μάρτινς όμως έχασε το κοντρόλ και η ευκαιρία χάθηκε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, πάντως, ήταν πολύ δραστήριος, έπαιρνε πρωτοβουλίες και προσπαθούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ η ομάδα του, υπήρχε όμως δυσκολία στο να γίνει τελικά προσπάθεια και ο χρόνος κυλούσε με το 0-0 να παραμένει.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης πάντως, στο 50′, δεν ήρθε απλά τελική αλλά ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με τον Μάρτινς να κάνει ωραίο σουτ και τον Μπλάσβιτς να αποκρούει με δυσκολία. Οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλύτερα από τους Γερμανούς και έψαχναν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης, λίγα λεπτά μετά όμως… θυμήθηκαν ότι θα πρέπει να προσεκτικοί πίσω.

Στο 62′ οι Πόκου και Γκριμάλντο συνεργάστηκαν ωραία και ο δεύτερος σούταρε με δύναμη από κοντά και έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στην καλύτερη φάση των Γερμανών μέχρι εκείνο το σημείο. Αμέσως μετά, στο 63′, ο Μπλάσβιτς έκανε λάθος και οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρία με τον Μάρτινς, το σουτ που έκανε όμως κόντραρε και το κέρδος ήταν ένα κόρνερ.

Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε Ταρέμι και Τσικίνιο για να βάλει Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίς, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να παραμένουν μπροστά, να έχουν τον έλεγχο και να πιέζουν για το γκολ. Γκολ που δεν ήρθε όμως, αφού το σουτ του Σιπιόνι στο 89′ έφυγε άουτ, με συνέπεια να έρθει ο αποκλεισμός.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Βάθκεθ (77′ Άρτουρ), Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιος (73′ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (57′ Πόκου), Χόφμαν (73′ Κούλμπρεθ), Σικ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Έσε, Γκαρθία (90′ Μπρούνο), Μουζακίτης (80′ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66′ Αντρέ Λουίς), Μάρτινς (90′ Κλέιτον), Ταρέμι (66′ Ελ Κααμπί).