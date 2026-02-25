Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει αυτήν την ώρα ενώπιον του Κογκρέσου στο πλαίσιο της καθιερωμένης ομιλίας για την Κατάσταση του Έθνους, επιχειρώντας να αποτιμήσει την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης.

Ο πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι «το έθνος μας επέστρεψε, μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο από ποτέ».

Αυτή η φράση ήταν αρκετή για να προκαλέσει παρατεταμένο χειροκρότημα από τους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ανέφερε ότι ανυπομονούσε για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, που θα εορταζόταν στις 4 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντάς την «επικό ορόσημο», προσθέτοντας όμως πως «δεν έχετε δει τίποτα ακόμα».

«Αυτή είναι μια χρυσή εποχή της Αμερικής», διακήρυξε, επαναλαμβάνοντας – όπως συνηθίζει – ότι είχε παραλάβει «ένα έθνος σε κρίση».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε στην οικονομία και στους πολέμους, υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε μια «τραγική κατάσταση» από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Έπειτα από έναν χρόνο διακυβέρνησης, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είχε «πετύχει μια μεταμόρφωση που κανείς δεν έχει ξαναδεί», κάνοντας λόγο για «ανατροπή ιστορικών διαστάσεων».

Η οικονομία, όπως είπε, «βρυχάται όπως ποτέ άλλοτε».

Από το ακροατήριο ακούστηκαν συνθήματα «USA», σε μια προφανή προσπάθεια να καλυφθεί κάποιος που φώναζε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τι είπε για το μεταναστευτικό

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι τα σύνορα των ΗΠΑ είναι πλέον «ασφαλή, οι εχθροί φοβισμένοι, στρατός και αστυνομία ενισχυμένοι και η Αμερική ξανά σεβαστή όσο ποτέ άλλοτε».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Εξήρε την πρόοδο που, όπως υποστήριξε, έχει σημειώσει η κυβέρνησή του στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης φαιντανύλης μέσω των συνόρων.

«Μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία εκατομμύρια και εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί πέρασαν τα σύνορά μας, εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς περιορισμούς, έχουμε πλέον τα ισχυρότερα και ασφαλέστερα σύνορα στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «η ροή της θανατηφόρας φαιντανύλης από τα σύνορά μας έχει μειωθεί κατά 56% μέσα σε έναν χρόνο, ποσοστό-ρεκόρ».

Στο μεταξύ, οι παράτυπες διελεύσεις στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού κατέγραψαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Ο Τραμπ συνέχισε να προβάλλει τα, κατά τον ίδιο, επιτεύγματά του, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε».

«Μου λένε, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, κερδίζουμε υπερβολικά, δεν αντέχουμε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι «θα κερδίζουμε περισσότερο από ποτέ» και παρουσίασε την ανδρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι παίκτες έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα και συνθήματα «USA, USA».

Η γυναικεία ομάδα δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου να παραστεί, επικαλούμενη «προγραμματισμένες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές υποχρεώσεις».

Οι δασμοί

Υποστήριξε ότι αυτό θα αφαιρέσει «ένα μεγάλο οικονομικό βάρος από τους ανθρώπους που αγαπώ».

Ο Τραμπ απέδωσε την «εκπληκτική οικονομική ανάκαμψη» στην αποτελεσματικότητα των δασμών του.

Χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά πολλών δασμών του «απογοητευτική» και «δυσάρεστη», κοιτάζοντας προς τους τέσσερις από τους εννέα δικαστές που βρίσκονταν στο Κογκρέσο.

Παρά την απόφαση, οι δασμοί «θα παραμείνουν σε ισχύ υπό πλήρως εγκεκριμένες και δοκιμασμένες εναλλακτικές νομικές μορφές», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα «αντικαταστήσουν πλήρως τους φόρους εισοδήματος».

Υπήρξε εντυπωσιακή σιγή όταν ο Τραμπ τόνισε για πρώτη φορά τη λέξη «δασμοί», αλλά στη συνέχεια ακούστηκαν ψίθυροι στην αίθουσα καθώς υποστήριξε ότι οι εισαγωγικοί φόροι «λειτουργούν καλά».

«Ακόμα και οι Δημοκρατικοί το ξέρουν», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Ο Τραμπ σχολίασε στη συνέχεια το θέμα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

Ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής μας, το συντριπτικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης».

Κατηγόρησε την υψηλή τιμή των υπηρεσιών υγείας στον Νόμο για Προσιτή Περίθαλψη, γνωστός και ως Obamacare, λέγοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί αυτά τα προγράμματα για να πλουτίσουν.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα προωθήσει τη διαφάνεια στις τιμές της υγείας και την κατάργηση του «ακραία υψηλού κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Πρόσθεσε ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν «μόνο λόγια και καθόλου δράση».

Ο Βανς θα ηγηθεί του «πολέμου κατά της απάτης»

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί μιας «πολεμικής εκστρατείας κατά της απάτης», όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχει «διαφθορά που λεηλατεί την Αμερική» σε τέσσερις πολιτείες με Δημοκρατική ηγεσία: Μινεσότα, Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη και Μέιν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Βανς έχει αναλάβει να εντοπίσει την απάτη που κοστίζει στους Αμερικανούς φορολογούμενους «δισεκατομμύρια» δολάρια.

Η εκστρατεία του Βανς βρίσκεται σε ισχύ εδώ και τέσσερις μήνες, σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Αν καταφέρουμε να βρούμε αρκετή από αυτή την απάτη, θα έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από τη μία μέρα στην άλλη».

«Θα έπρεπε να είμαι στην τρίτη μου θητεία»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε τρίτη θητεία, όπως συνηθίζει.

«Λοιπόν, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας μου», αναλογίζεται, πριν παρεμβαίνει ο ίδιος λέγοντας: «Θα έπρεπε να είναι η τρίτη μου θητεία. Αλλά συμβαίνουν περίεργα πράγματα».

Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του συνεχίζουν να ισχυρίζονται – ανακριβώς και χωρίς στοιχεία – ότι οι εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε από τον Τζο Μπάιντεν, του κλάπηκαν.

Έχει επίσης εκφράσει στο παρελθόν την πρόθεση να διεκδικήσει ξανά το 2028, παρά το γεγονός ότι η 22η τροπολογία του Συντάγματος περιορίζει τους προέδρους σε δύο θητείες.

Η δημοτικότητά του βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, οι ανησυχίες για το Ιράν εντείνονται και η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά, την ώρα που οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν.