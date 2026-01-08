Ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε κριτική κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή τη Μαρία Καρυστιανού και το σχόλιό του σχετικά με την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο Κώστας Αρβανίτης κλήθηκε να σχολιάσει τη στήριξη που έχει δείξει στη Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας: «Δεν στήριξα την κυρία Καρυστιανού, στήριξα τον σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από έγκλημα. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος».

Στην πλατφόρμα Χ, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε ότι η επίσκεψη του Κώστα Αρβανίτη μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε στόχο τη στήριξη του συλλόγου των Τεμπών, αλλά αποτελούσε προσπάθεια εκμετάλλευσης της δημοφιλίας της για την προσέλκυση ψήφων.

Παρακολούθησα την συνέντευξη του @kostarvanitis στο @action24tv στους δημοσιογράφους @grigoriadis_gio και @dorakoi1 και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την @mkaristianou και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 8, 2026

Αναλυτικά η δημοσίευση του:

«Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο action24tv στους δημοσιογράφους Γ. Γρηγοριάδη και Δώρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα ΤΕΜΠΗ και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα ΤΕΜΠΗ.

Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου.

Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη.

Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις.

Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανου και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους;

Ακόμα περιμένουν. Βλέπετε εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού. Κρίμα ειλικρινά ΚΡΙΜΑ για εσάς».