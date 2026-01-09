Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής σε χωριό της κεντρικής πόλης Σεμπού, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την κατάρρευση του χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή Barangay Binaliw, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων και Μείωσης Καταστροφών της πόλης Σεμπού, Ντέιβ Τούμουλακ.

Τοπικός αξιωματούχος απέδωσε την κατάρρευση στον μεγάλο όγκο απορριμμάτων που είχε συσσωρευτεί στο σημείο, γεγονός που αποσταθεροποίησε την περιοχή.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες μαλάκωσαν το έδαφος και προκάλεσαν την κατολίσθηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν φόβοι για άτομα που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται λόγω του κινδύνου νέας κατάρρευσης.