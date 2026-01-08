Με πρωταγωνιστές τους Χολμς και Ναν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague με το 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική και είναι στο 13-8 πλέον.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τους «πράσινους» μετά τις διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, στο ξεκίνημα του αγώνα όμως ήταν άστοχοι. Το θετικό ήταν ότι άστοχοι ήταν και οι Ιταλοί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται απλά ένα ξέσπασμα για να ξεφύγει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ένα ξέσπασμα που ήρθε, με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να προηγηθεί με 23-13 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (23-15), με τη διαφορά να πάει και στο +12 (29-17) στο ξεκίνημα της δεύτερης. Η Βίρτους, όμως, κατάφερε να αντιδράσει και με επιμέρους σκορ 2-10 μείωσε σε 31-27, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 39-33.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Μπολόνια πλησίασε στο -2 (39-37), ο Χολμς όμως ανέβασε ξανά την απόδοσή του και έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ξεφύγει με 53-40. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Αταμάν δεν κατάφερε να κρατήσει διψήφια διαφορά, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 56-49 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, οι «πράσινοι» ήταν πιο σοβαροί, ο Ρογκαβόπουλος έβαλε 5 σημαντικούς πόντους, οι Ναν και Χολμς σκόραραν συνεχώς και ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά πολύ καλή διαφορά και πήρε τελικά τη νίκη με 84-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Όσμαν 11 (1), Χολμς 16, Σλούκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7, Ναν 21 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1), Γιούρτσεβεν 2.

Βίρτους Μπολόνια (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (3), Παγιόλα 6 (1), Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2), Άλστον, Χάκετ 6 (1), Μόργκαν 12 (2), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2, Ακέλε 10.