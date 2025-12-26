Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου της συζύγου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022 στο σπίτι της στο Κολωνάκι, είναι ραγδαίες.



Λίγες ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για έγκλημα και όχι ατύχημα, η Πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε τον γιο της γυναίκας.

Η Πυροσβεστική, που ερεύνησε το διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, διαπίστωσε ότι τόσο το σώμα της 87χρονης όσο και ο περιβάλλων χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, στοιχείο που υποδηλώνει πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν παρουσία ηρεμιστικών φαρμάκων, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της μετρήθηκε μόλις στο 5%, ποσοστό που δεν δικαιολογεί θάνατο από εισπνοή καπνού.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι ο γιος της πρώτα χορήγησε στην μητέρα του υπνωτικά χάπια, με αποτέλεσμα τον θάνατό της, και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του και να δημιουργήσει την εντύπωση ατυχήματος. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και η έλλειψη σημείων παραβίασης ενίσχυσαν τις υποψίες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε οικονομικό κίνητρο, καθώς χρωστούσε πάνω από 400.000 ευρώ και ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, κάτι στο οποίο η μητέρα του διαφωνούσε. Μάλιστα, είχε ήδη βάλει πωλητήριο για το ακίνητο πριν τη σύλληψη του.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον εισαγγελέα μετά την ενημέρωση για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ολοκληρώνοντας έναν κρίσιμο κύκλο στην υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.