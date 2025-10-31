Νέα δεδομένα και μαρτυρίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, η σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της τον Ιανουάριο του 2022.

Οι συγγενείς της ηλικιωμένης είναι ανήσυχοι μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και μίλησαν στην εκπομπή αποκαλύπτοντας για όσα γνώριζαν.

Φανερά φορτισμένη συγγενής της δηλώνει στο «Τούνελ»: «Έχουμε συγκλονιστεί με όλα αυτά που αποκαλύπτονται για την Ελένη μας και θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια… Να φανεί η αλήθεια γιατί τόσο καιρό πιστεύαμε αυτά που μας έλεγε ο γιος της ότι κάηκε από το τσιγάρο της».

Η ίδια προσθέτει ότι η ένταση στη σχέση μητέρας-γιου ήταν ένα οικογενειακό μυστικό: «Υπάρχει συγγενικό πρόσωπο που τον άκουσε πριν πεθάνει η μητέρα του, να την βρίζει πολύ άσχημα μπροστά του. Αυτό έγινε έξι-επτά μήνες πριν απανθρακωθεί. Σε εμάς είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά…».

Στη συνέχεια εξηγεί: «Καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε όλοι οι συγγενείς να συνδυάζουμε καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε γιατί την είχε απομακρύνει από όλους μας τα τελευταία χρόνια. Ίσως δεν ήθελε να μάθουμε αυτές τις συμπεριφορές. Ότι η κακοποίηση αυτή υπήρχε εδώ και πολύ καιρό».

Σχετικά με τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε η εκπομπή και υποδηλώνουν εμπλοκή ατόμου ή ατόμων, η μάρτυρας λέει: «Μας έκανε εντύπωση η επιμονή του στην αιτία του τσιγάρου και όλα όσα έλεγε για αυτανάφλεξη ανθρώπων. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τα εξηγούσε, δεν είμαι επιστήμονας όπως δηλώνει ο ίδιος. Η ίδια του η μάνα μας έλεγε ότι δεν τελείωσε ποτέ τη σχολή του.»

«Άκουσα να λέει ότι η γάτα βρέθηκε κάτω από τον καναπέ… Όμως ο καναπές αυτός που κάηκε δεν είχε πόδια και δεν ήταν ψηλός, άρα ακόμα κι αν ήταν κούφιος, δεν θα μπορούσε εύκολα ένα μικρό ζώο, όπως μια γάτα, να μπει από κάτω. Σύμφωνα με όσα μας είπε, η γάτα δεν βρισκόταν στο καθιστικό δωμάτιο όπου ξέσπασε η φωτιά. Μας είπε ότι η γάτα ήταν στο καλό σαλόνι. Στο σκαλιστό σαλόνι από κάτω. Σε όλους τους συγγενείς έχει πει ότι βρέθηκε αλλού».

Με σπασμένη φωνή αναφέρεται στον φόβο που ένιωθε η ηλικιωμένη πριν πεθάνει: «Φοβόταν ότι θα κατέληγε σε γηροκομείο. Από άλλη πηγή το μαθαίνω εγώ αυτό. Ότι ήθελε να την πάει σε γηροκομείο και εκείνη αρνιόταν. Γι’ αυτό δεν ήθελε τελευταία να πουλήσει το σπίτι. Από το “θα το πουλήσουμε να σου αγοράσω ένα μικρό σπίτι για να μένεις”, μέχρι το γηροκομείο απέχει πολύ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να φοβάται για το τέλος του, για το πού θα μείνει, πού θα βρεθεί, πού θα καταλήξει».

Η γυναίκα αναφέρεται επίσης στην αναστάτωση που νιώθει μετά τις συνομιλίες με τους υπόλοιπους συγγενείς: «Έχω μιλήσει μαζί του και είναι πάντα ευγενικός στις κουβέντες του, γι’ αυτό και σοκαρίστηκα με όσα μαθαίνω από άλλους συγγενείς. Ποτέ δεν μου έδωσε λόγο να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Είχε πάντα όνειρα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μέχρι εκεί όμως… Έχω δει με τα μάτια μου πόσο νοιαζόταν τη μάνα του, τώρα τι να σας πω…».

Τι δήλωσε ο γιος της

Ο γιος του θύματος, βλέποντας την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή και το κεφάλαιο του «δυστυχήματος από τσιγάρο» που είχε υποστηρίξει να κλείνει οριστικά, παρενέβη άμεσα με σειρά γραπτών μηνυμάτων προς την εκπομπή.

Από υπέρμαχος της θεωρίας της «ανθρώπινης ανάφλεξης», τώρα δηλώνει ότι έκανε λάθος και ότι ουδέποτε οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής του ανέφεραν φωτιά από τσιγάρο. Παράλληλα, εμφανίζεται αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, αναζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο της μητέρας του.

«Θα υποβάλω μήνυση κατά αγνώστων για τον θάνατο της μητέρας μου»

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για ύποπτα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της μητέρας μου, ζήτησα από τον δικηγόρο μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα για τα ευρήματα και να είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, αντί να ψάχνω για μια λογική εξήγηση για την ύποπτη οσμή στο σπίτι επί τόσες μέρες.»

«Οι Ανακριτές ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο»

«Παρακαλώ σημειώστε ότι οι Ανακριτές της Πυροσβεστικής ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι “έφταιγε το τσιγάρο”, ούτε μου έδωσαν άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Το μόνο που μου είχαν πει ήταν: «…και νωρίτερα να είχες φτάσει, πάλι δεν θα την έσωζες…». Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό.»

«Τώρα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας»

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει.

Άραγε στο στομάχι της βρέθηκαν ολόκληρα χάπια, που σημαίνει ότι μάλλον αυτοκτόνησε, ή μήπως τα φάρμακα είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό, που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει;

Γιατί κάποιος κακόβουλος, που έχει ναρκώσει την μητέρα μου και μπορεί εύκολα να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα και να φύγει… να βάλει και φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;»

«Στη μήνυση θα αναφερθούν και δύο πρώην οικιακές βοηθοί»

«Στην μήνυση θα αναφέρονται και τα ονόματα των δύο προηγούμενων οικιακών βοηθών που δεν έχω αναφέρει στην κατάθεση μου. Πριν τέσσερα χρόνια είχα μιλήσει μόνο για τη νέα οικιακή βοηθό και τη φίλη μας που είχε τα κλειδιά το διάστημα που έλειπα στη Σαμοθράκη.

Θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο στο τηλέφωνο, γιατί δεν εκφράζομαι σωστά και παρερμηνεύονται τα λόγια μου».

Δεν θα καταθέσει τελικά μήνυση

Μόλις λίγες ώρες μετά τη γραπτή του επικοινωνία με το «Τούνελ», όπου δήλωνε αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για τον θάνατο της μητέρας του, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επανήλθε με νέο μήνυμα.

Αυτή τη φορά υιοθετεί διαφορετική στάση, επικαλούμενος τη συμβουλή του δικηγόρου του και ζητώντας «υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».