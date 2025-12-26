Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε έναν Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών σε ποινική αποικία υψίστης ασφαλείας με την κατηγορία ότι πουλούσε κρατικά μυστικά στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν υπηρετούσε στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία. «Εξακριβώθηκε ότι ο Α.Σ. Κονοβάλοφ, υπάλληλος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά την πολυετή αποστολή του στις ΗΠΑ μετέφερε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έναντι χρημάτων» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

"You're being detained on charges of high treason. Do you know what happened?"



"Yes."



The FSB released a recording of the arrest of former Foreign Ministry employee Arseniy Konovalov for passing information to American intelligence. He was sentenced to 12 years in prison. pic.twitter.com/Jmr7p1jAnm — Belsat in English (@Belsat_Eng) December 26, 2025

Ο Κονοβάλοφ συνελήφθη από τη FSB τον Μάρτιο του 2024. Το πρακτορείο TASS δημοσίευσε ένα βίντεο με τον σοκαρισμένο Κονοβάλοφ να συλλαμβάνεται μέσα σε ένα βανάκι και να του αναγγέλλεται ότι θεωρείται ύποπτος για προδοσία.

Η FSB δεν διευκρίνισε τι είδους πληροφορίες παρέδωσε ο διπλωμάτης στις ΗΠΑ ή με ποια αμερικανική υπηρεσία συνεργαζόταν. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο προς το παρόν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ο Κονοβάλοφ υπηρετούσε ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον, από το 2014 μέχρι το 2017.