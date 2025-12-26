Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram «ανέβασε» τα βιβλία για τις γιορτές και ρωτά από ποιο να ξεκινήσει.

Ανάμεσα στα βιβλία που ξεχώρισε ο πρωθυπουργός για να διαβάσει στις γιορτές είναι και το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη με τίτλο «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα social media, κυρίως στο Instagram, όπου παρουσιάζει τα βιβλία που διαβάζει ή σκοπεύει να διαβάσει στις διακοπές του.

Αυτό συνέβη και φέτος, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, στο Instagram τα βιβλία που ξεχώρισε, αναφέροντας τους τίτλους και τους συγγραφείς των βιβλίων.

Εκτός από το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη από την ελληνική βιβλιογραφία έχει επιλέξει, επίσης, το βιβλίο «Ψηφιακός Ανθρωπισμός» του Θεοφάνη Τάση. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός συνοδεύει το «ποστάρισμά» του με την ερώτηση:

«Πολλά βιβλία, ελάχιστες μέρες… από πού να ξεκινήσω;».