Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα στο Ζάππειο παρουσία τριών υπουργών της Αμερικανικής κυβέρνησης, τα θερμά επαναλαμβονόμενα λόγια της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την αξία της Ελλάδας, είναι για την ώρα οι πιο ισχυρές συστάσεις για την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο μέσα στο 2026.

Σε διπλωματικό επίπεδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι άριστες, το αίτημα έχει υποβληθεί από την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και αναμένεται απάντηση. Όμως προς το παρόν δεν υπάρχει ημερομηνία, αφού οι προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εστιασμένες -στην εξωτερική του πολιτική- στις προσπάθειες που γίνονται για να ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Βενεζουέλα.

Η συγκυρία επίσης είναι δύσκολη καθώς η Ευρώπη και κατ’επέκταση οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι οι πλεον δημοφιλείς αξιωματούχοι που θα ήθελε να συναντήσει τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα με άμεσο όφελος.

Τραμπ και Μητσοτάκης είχανε την ευκαιρία να τα πούν για λίγο στην Αίγυπτο στο περιθώριο της τελετής υπογραφής για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα. Το αν εκεί υπήρξε προφορική διατύπωση για επίσημη συνάντηση δεν έγινε γνωστό από την ελληνική κυβέρνηση.

Το πιθανότερο είναι να υπάρξει πρόσκληση τον Μάρτιο με αφορμή την εκδήλωση που οργανώνει κάθε χρόνο η ελληνική ομογένεια για την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας. Και αυτό όμως μένει να επιβεβαιωθεί και αφού πρώτα προηγηθεί η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, Μαρκο Ρούμπιο, την οποία έχει ήδη δημόσια προαναγγείλει η κ. Γκιλφοιλ.

Η επίσκεψη το 2020

Τον Ιανουάριο του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Τότε βέβαια στις δηλώσεις που έκαναν κυριάρχησαν οι ερωτήσεις των Αμερικανών δημοσιογράφων για την εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιχείρησης με drones στη Βαγδάτη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν», κάνοντας μεταξύ άλλων και μια αναφορά στο παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί και τον Μαιο του 2022 τον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπαιντεν.

Τι είχε συμβεί στη συνάντηση με τον Τσίπρα

Τον Οκτώβριο του 2017 ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και εκείνος στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα εξοπλιστικά βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας, με τον Τραμπ να ανακοινώνει τη συμφωνία για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16. Στα αξιοσημείωτα της συνάντησης ήταν η ερώτηση που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας από Αμερικανό δημοσιογράφο για το αν άλλαξε γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Ο δημοσιογράφος είχε υπενθυμίσει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2016 είχε την πει την ατάκα «μη μας βρει αυτό το κακό», αναφερόμενος σε μια πιθανή νίκη του κόντρα στη Χίλαρι Κλίντον που ήταν τότε υποψήφια των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα.

Μετά την αρχική αμηχανία ο κ. Τσίπρας είχε ισχυριστεί: «Διαπίστωσα από τη συνάντησή μας με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι μπορεί ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα ο Πρόεδρος να μοιάζει διαβολικός, όμως, γίνεται τελικά για καλό».

Τον Αύγουστο του 2013 η οικονομική κρίση βρίσκεται στην ατζέντα της συνάντησης που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με τον Μπαράκ Ομπάμα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δεύτερο μνημόνιο. «Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει τις σκληρές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται» είχε δηλώσει ο Μπάρακ Ομπάμα.