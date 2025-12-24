Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μελωδίες των χριστουγεννιάτικων καλάντων, που ερμήνευσαν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου καθώς και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Δίπλα στον πρωθυπουργό βρέθηκε η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη, να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτινή στιγμή.

Μάλιστα το παρών στην όμορφη στιγμή έδωσε και ο Πίνατ, ο σκύλος του Μαξίμου, ο οποίος φόρεσε τα γιορτινά του!