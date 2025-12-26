Ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας των «The Cure», Πέρι Μπαμόντε, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, ανακοίνωσε η θρυλική βρετανική dark rock μπάντα το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025).

Ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος έγινε πλήρες μέλος των «The Cure» το 1990, «πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια στο σπίτι του τα Χριστούγεννα», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της μπάντας.

«Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του μεγάλου μας φίλου και μέλους της μπάντας Πέρι Μπαμόντε. Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός, σταθερός και εξαιρετικά δημιουργικός, ο «Τέντι» ήταν ένα ζεστό και ζωτικό μέρος της ιστορίας των The Cure. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν σε όλη την οικογένειά του, θα μας λείψει πολύ», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι The Cure – των οποίων ο 66χρονος frontman Ρόμπερτ Σμιθ είναι διάσημος για την καινοτόμο προσέγγισή του στη μουσική, καθώς και για την αντοχή του επί σκηνής – έχουν μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πολυετούς και παραγωγικής τους ύπαρξης.

Όταν οι «The Cure» σχηματίστηκαν το 1976, ο Μπαμόντε ήταν αρχικά μέλος του roadcrew τους από το 1984, πριν γίνει μέλος, παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα.

Η πρώτη του θητεία από το 1990, διήρκεσε 14 χρόνια, ενώ η δεύτερη ήταν από το 2022 και μετά.

Στην ανακοίνωσή της, η μπάντα σημείωσε ότι ο Μπαμόντε συνέβαλε στη δημιουργία πολλών άλμπουμ, μεταξύ των οποίων τα «Wish» (1992), «Wild Mood Swings» (1996), «Bloodflowers» (2000), «Acoustic Hits» (2001) και «The Cure» (2004).

Με τη μελαγχολική, θρηνητική φωνή του Σμιθ και τα πλούσια κιθαριστικά μοτίβα, οι «The Cure» συνέβαλαν στη διαμόρφωση του γκοθ ροκ, με άλμπουμ όπως το «Pornography» του 1982.

Η μπάντα είχε αργότερα επιτυχίες με πολύ πιο χαρούμενο υλικό, όπως το «Friday I’m in Love». Συνέχισε τις περιοδείες, αλλά πριν από την κυκλοφορία του «Songs of a Lost World» πέρυσι, δεν είχε κυκλοφορήσει νέο στούντιο άλμπουμ από το «4:13 Dream» του 2008.