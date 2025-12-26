Γνωρίστε τη Λάρα: Το πρώτο μωρό που γενήθηκε εδώ και 30 χρόνια σε χωριό της Ιταλίας

Στην Παλιάρα ντε Μάρσι, ένα αγροτικό χωριό στις πλαγιές του όρους Girifalco στην περιοχή Αμπρούτσο της Ιταλίας, οι γάτες είναι κατά πολύ περισσότερες από τους ανθρώπους. Περιπλανώνται στα στενά δρομάκια, μπαίνουν και βγαίνουν από τα σπίτια και ξαπλώνουν με θέα τα βουνά.

Τα νιαουρίσματα από γάτες αποτελούν έναν σταθερό ήχο στη σιωπή που έχει έρθει με τις δεκαετίες της πληθυσμιακής μείωσης.

Όμως, τον Μάρτιο, όλα άλλαξαν όταν συνέβη ένα σπάνιο γεγονός: Είχαμε τη γέννηση ενός παιδιού.

Η Λάρα Μπούσι Τραμπούκκο είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στην Παλιάρα ντε Μάρσι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, αυξάνοντας τον πληθυσμό του χωριού σε περίπου 20 άτομα.

Η βάφτισή της στην εκκλησία απέναντι από το σπίτι της παρακολουθήθηκε από ολόκληρη την κοινότητα και λόγω της πρωτοτυπίας της γέννησης ενός μωρού στο χωριό, η ίδια έγινε πλέον η κύρια… τουριστική ατραξιόν.

«Άνθρωποι που δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε η Παλιάρα ντε Μάρσι ήρθαν, μόνο και μόνο επειδή είχαν ακούσει για τη Λάρα», είπε η μητέρα της, Τσίντσια Τραμπούκκο. «Σε μόλις εννέα μήνες, είναι διάσημη».

Η άφιξη της Λάρα αποτελεί σύμβολο ελπίδας, αλλά και μια σοβαρή υπενθύμιση της επιδεινούμενης δημογραφικής κρίσης της Ιταλίας.

Το 2024, οι γεννήσεις στη χώρα έφτασαν σε ιστορικό χαμηλό, με 369.944 μωρά, συνεχίζοντας μια αρνητική τάση 16 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat, της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Ο δείκτης γονιμότητας επίσης έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, με μέσο όρο 1,18 παιδιά ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία το 2024, έναν από τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Οι λόγοι της μείωσης είναι πολλαπλοί: από την επισφάλεια στην εργασία και το μεγάλο κύμα μετανάστευσης των νέων, έως την ανεπαρκή υποστήριξη για εργαζόμενες μητέρες και, όπως σε άλλες χώρες, την αύξηση της ανδρικής υπογονιμότητας. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων απλά επιλέγει να μην κάνει παιδιά.

The Guardian (İngiltere):



30 yıl sonra ilk bebek: İtalya’da bir köy yeni doğanla bayram yaptı 👶



🔹 İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Pagliara dei Marsi köyünde Lara Bussi Trabucco’nun doğumu, yaklaşık 30 yıl sonra köyde dünyaya gelen ilk bebek oldu.



🔹 Nüfusu yaklaşık 20 kişiye… pic.twitter.com/Xf1Vsnetpg — Yabancı Basın (@yabancibasin) December 26, 2025

Τα προκαταρκτικά δεδομένα της Istat για τους πρώτους επτά μήνες του 2025 δείχνουν περαιτέρω μείωση, και από τις 20 διοικητικές περιφέρειες της Ιταλίας, πουθενά η πτώση δεν ήταν πιο έντονη από την ήδη αραιοκατοικημένη Αμπρούτσο, η οποία μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου είχε μείωση 10,2% στον αριθμό γεννήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.