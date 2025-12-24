Η Suze Lopez κρατά τον γιο της Ryu αγκαλιά και δεν πιστεύει πώς ήρθε στη ζωή αυτό το μωρό.

Κρυμμένο πίσω από κύστη που είχε μέγεθος μπάλας μπάσκετ, το μωρό αναπτύχθηκε εξωμήτρια – κατάσταση τόσο σπάνια που οι γιατροί γράφουν άρθρο επ’ αυτού σε ιατρικό περιοδικό!

«Είναι αδύνατο – λιγότερο από 1 στα εκατομμύριο!» λέει ο Δρ. John Ozimek από το νοσοκομείο Cedars-Sinai στην Καλιφόρνια.

Το μωρό που ξάφνιασε τη μαμά του

Η Lopez, 41 ετών νοσοκόμα από το Bakersfield της Καλιφόρνια, δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της μέχρι μέρες πριν τον τοκετό.

Όταν ο κοιλιακός της όγκος άρχισε να μεγαλώνει νωρίτερα φέτος, νόμιζε ότι επρόκειτο για την κύστη της ωοθηκής που γινόταν μεγαλύτερη. Οι γιατροί παρακολουθούσαν τον όγκο από τα 20 της, αφήνοντάς τον στη θέση του μετά την αφαίρεση της δεξιάς ωοθήκης και άλλης κύστης.

Η Lopez δεν είχε κανένα από τα συνηθισμένα συμπτώματα εγκυμοσύνης, όπως ναυτία, και δεν ένιωσε ποτέ κλωτσιές. Αν και δεν είχε περίοδο, ο κύκλος της είναι ακανόνιστος και μερικές φορές περνά χρόνια χωρίς μία.

Για μήνες, εκείνη και ο άνδρας της Andrew Lopez συνέχισαν τη ζωή τους και ταξίδεψαν στο εξωτερικό.

Σιγά-σιγά όμως, ο πόνος και η πίεση στην κοιλιά της χειροτέρεψαν, και η Lopez αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να αφαιρεθεί η κύστη 10 κιλών. Χρειαζόταν αξονική τομογραφία, που απαιτούσε πρώτα τεστ εγκυμοσύνης λόγω της ακτινοβολίας. Με μεγάλη έκπληξη, το τεστ βγήκε θετικό.

Η γέννα του μωρού: μάχη για ζωή

Η Lopez είπε το χαρμόσυνο νέο στον άνδρα της σε αγώνα μπέιζμπολ των Dodgers τον Αύγουστο, δίνοντάς του πακέτο με σημείωμα και φορμάκι μωρού. «Είδα μόνο το πρόσωπό της», θυμάται εκείνος, «και έμοιαζε σαν να ήθελε να κλάψει, να χαμογελάσει και να δακρύσει ταυτόχρονα».

Λίγο μετά τον αγώνα, η Lopez ένιωσε άσχημα και ζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο Cedars-Sinai. Απεδείχθη ότι είχε επικίνδυνα υψηλή πίεση, την οποία σταθεροποίησε η ιατρική ομάδα. Έκαναν εξετάσεις αίματος, υπέρηχο και μαγνητική. Οι εξετάσεις έδειξαν άδεια μήτρα, αλλά ένα σχεδόν τελειόμηνο έμβρυο σε αμνιακό σάκο κρυμμένο σε μικρό χώρο στην κοιλιά της, κοντά στο συκώτι.

Στο νοσοκομείο Cedars-Sinai, οι εξετάσεις έδειξαν άδεια μήτρα, αλλά και ένα μωρό 3,6 κιλών κρυμμένο κοντά στο συκώτι, πράγμα επικίνδυνο, αλλά διαχειρίσιμο.

Στις 18 Αυγούστου έγινε τοκετός με πλήρη αναισθησία και αφαίρεση της κύστης. Η Suze έχασε σχεδόν όλο της το αίμα, αλλά με μετάγγιση και έλεγχο της αιμορραγίας, και η μητέρα και το μωρό σώθηκαν.

Άρθρο ιατρικού περιοδικού του 2023 από γιατρούς στην Αιθιοπία περιγράφει άλλη παρόμοια εξωμήτρια εγκυμοσύνη με επιβίωση μητέρας και μωρού, σημειώνοντας ότι η θνησιμότητα εμβρύου σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει το 90%, ενώ 1 στα 5 μωρά που επιβιώνουν φέρουν διάφορα προβλήματα.

Σήμερα ο Ryu είναι υγιής, παίζει με την 18χρονη αδελφή του Kaila και συμπληρώνει την οικογένεια.

«Πιστεύω στα θαύματα. Αυτό το μωρό είναι το καλύτερο δώρο!», είπε – Suze (πρώτα Χριστούγεννα φέτος)