Το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη βορειοδυτική Νιγηρία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιχείρηση κατά ισλαμιστικών οργανώσεων στη Δυτική Αφρική.

Αποτυπώνει ένα νέο δόγμα που επαναφέρει τη θρησκεία στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθώντας το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της υπερδύναμης, ανακοίνωσε το χτύπημα μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, ο οποίος αποτελεί το κύριο μέσο «επικοινωνίας» του Αμερικανού προέδρου.

«Απόψε, κατόπιν εντολής μου ως Αρχιστράτηγου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον του τρομοκρατικού αποβράσματος του ISIS στη βορειοδυτική Νιγηρία, το οποίο στοχεύει και σκοτώνει άγρια, κυρίως, αθώους Χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή Χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» και «απόψε, πλήρωσαν», ανέφερε ακόμη.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Η «σταυροφορία» του Τραμπ

Το νέο χτύπημα του αμερικανικού στρατού, αυτή τη φορά σε μία χώρα της Αφρικής, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιλαμβάνεται την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με τον τρόπο που συνηθίσαμε από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά.

Παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν «σταυροφόρο» που έχει ως στόχο να πλήξει και να εξαφανίσει τους κατά περίπτωση «κακούς». Κανείς δεν περιμένει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, θα ζητήσει κάποιου είδους «άδεια», θα περιμένει τη συναίνεση κάποιου Οργανισμούτ ή τη συμφωνία ακόμα και συμμάχων για να πραγματοποιήσει κάποιο χτύπημα.

Δείτε και τη στάση του απέναντι στη Βενεζουέλα. Χτυπά πλοία που θεωρεί ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, δεσμεύει πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της χώρας που βρίσκεται στο στόχαστρο και παράλληλα λέει ότι προσφέρει στον Μαδούρο την ευκαιρία να εγκαταλείψει τη χώρα, προσφέροντάς του ασυλία.

Η γενική αρχή είναι ότι όποιος δεν «συμμορφώνεται» θα πλήττεται με τον τρόπο που θα επιλέγει ως πρόεδρος και ως «Αρχιστράτηγος».

Υπέρ του χτυπήματος η νιγηριανή κυβέρνηση

Ως προς το χτύπημα στη Νιγηρία και τους θύλακες του ISIS, ο Τραμπ τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός «εκτέλεσε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα», ενώ η Διοίκηση των ΗΠΑ για την Αφρική (Africom) ανέφερε αργότερα ότι η επίθεση της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τη Νιγηρία στην πολιτεία Σοκότο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας, Γιουσούφ Μαϊτάμα Τούγκαρ, δήλωσε ότι ήταν μια «κοινή επιχείρηση» που στόχευε «τρομοκράτες» και «δεν έχει καμία σχέση με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία».

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε «ευγνώμων για την υποστήριξη και τη συνεργασία της νιγηριανής κυβέρνησης» μέσω X, εξαίροντας τη δράση των ανδρών του.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ.

The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.



The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…



Grateful for Nigerian government support & cooperation.



Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

Η Νιγηρία, χώρα μοιρασμένη σχεδόν εξίσου ανάμεσα στον μουσουλμανικό βορρά και στον χριστιανικό νότο, είναι θέατρο πολλαπλών κρίσεων ασφαλείας, με θύματα Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, γενικά χωρίς καμιά διάκριση.

Aναλυτές λένε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της περιοχής. Σε ορισμένα μέρη της χώρας, οι συγκρούσεις μεταξύ πλανόδιων μουσουλμάνων κτηνοτρόφων και κυρίως χριστιανικών αγροτικών κοινοτήτων έχουν τις ρίζες τους στον ανταγωνισμό για τη γη και το νερό.

Ιερείς και μαθητές έχουν απαχθεί όλο και περισσότερο για λύτρα, αλλά ορισμένοι ειδικοί λένε ότι αυτή μπορεί να είναι μια τάση που οφείλεται σε εγκληματικά κίνητρα και όχι σε θρησκευτικές διακρίσεις.

Θα ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα

Η Νιγηρία άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά από εκείνα που έγιναν ανήμερα τα Χριστούγεννα από τις αμερικανικές δυνάμεις, στα βόρεια της χώρας.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων πληγμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».

«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε επίσης ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρουμπιο. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», είπε.

Από την Ουάσινγκτον, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι «το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την κυβέρνηση της Νιγηρίας» και ότι «τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση.»

Ο Τούγκαρ διαβεβαίωσε και αυτός ότι ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έδωσε το «πράσινο φως» για τα αμερικανικά πλήγματα.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστοι ποιοι ήταν οι στόχοι μεταξύ των πολλών ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη Νιγηρία. Οι τζιχαντιστές δρουν κυρίως στη βορειοανατολική Νιγηρία, όμως έχουν κάνει επιδρομές και στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

Οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών της Πολιτείας Σόκοτο, που συνορεύει με τον Νίγηρα, δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από τα πλήγματα.

«Ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος φοβήθηκε» είπε ο Χαρούνα Κάλαχ, ένας κάτοικος του Τζάμπο, που απέχει 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Πολιτείας τη Σόκοτο, στην περιφέρεια Ταμπουβάλ. «Αρχικά, νομίζαμε ότι ήταν επίθεση της Λακουράουα» (ένοπλης ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ), πρόσθεσε ο μάρτυρας. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν επίθεση αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που μας εξέπληξε επειδή η περιοχή αυτή ουδέποτε ήταν κρησφύγετο της Λακουράουα και δεν έχουμε δεχτεί επιθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Τούγκαρ είπε ότι η προσέγγιση της Νιγηρίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν επηρεάζεται από τη θρησκεία των θυμάτων «είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί».

Η νιγηριανή κυβέρνηση και οι ανεξάρτητοι αναλυτές αρνούνται να μιλήσουν για θρησκευτικές διώξεις, ένα επιχείρημα που προβάλλει εδώ και καιρό η χριστιανική δεξιά στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και Νιγηριανοί αυτονομιστές που ασκούν επιρροή στην Ουάσινγκτον.