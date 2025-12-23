Ένοπλη ομάδα επιτέθηκε την Κυριακή σε όχημα που μετέφερε πολίτες προς μουσουλμανική εορταστική εκδήλωση στην κεντρική Νιγηρία, προχωρώντας στην απαγωγή τουλάχιστον 28 ατόμων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, όπως προκύπτει από έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες απήγαγαν 28 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς πήγαιναν σε συγκέντρωση για το Μαλούντ» (σ.σ. τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ) στο χωριό Ζακ, στην πολιτεία Πλατό (κεντρικά), σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που προετοιμάστηκε για τον ΟΗΕ και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.