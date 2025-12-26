«Έχω προειδοποιήσει προηγουμένως αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή των Χριστιανών, θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες, και απόψε, υπήρξαν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως οι αεροπορικές επιδρομές της Πέμπτης στη Νιγηρία αποτελούν την υλοποίηση των απειλών που είχε εξαπολύσει το προηγούμενο διάστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, επιλέγοντας την πλατφόρμα Truth Social για να ανακοινώσει την επιχείρηση, συνέδεσε άμεσα τη στρατιωτική δράση με τη θρησκευτική βία στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως οι δολοφονίες Χριστιανών από το ISIS έχουν φτάσει σε επίπεδα «που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και αιώνες!».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το POLITICO, επικαλούμενο πηγή από το Πεντάγωνο, η επιχείρηση δεν ήταν μονομερής, καθώς υπήρξε συντονισμός με την κυβέρνηση της Νιγηρίας για την πλήξη των στόχων. Παρά τη συνεργασία αυτή, η ηγεσία της αφρικανικής χώρας τηρεί σιγή ιχθύος, με την πρεσβεία της να μην τοποθετείται επίσημα για τον αριθμό των θυμάτων ή την έκταση των ζημιών.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Το δόγμα της «φονικής ισχύος» και οι διεθνείς παρεμβάσεις

Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τακτικής που εφαρμόζει ο Τραμπ από τον Ιανουάριο, οπότε και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Μέσα σε λίγους μήνες, η αμερικανική αεροπορία έχει επιχειρήσει στο Ιράν, τη Συρία και την Καραϊβική, αποδεικνύοντας πως η νέα διοίκηση δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τα όπλα για να επιβάλει την ατζέντα της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δείξει τις προθέσεις του ήδη από τον Νοέμβριο, όταν απείλησε τη Νιγηρία ακόμα και με στρατιωτική εισβολή ή διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας, εάν δεν ελεγχθεί η εσωτερική βία. «Το Υπουργείο Πολέμου εκτέλεσε πολυάριθμες τέλειες επιθέσεις, όπως μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να κάνουν», σημείωσε ο ίδιος, χρησιμοποιώντας σκληρή ρητορική για τους αντιπάλους του.

Η πολυπλοκότητα της κρίσης και οι αντιδράσεις

Παρά τις θριαμβευτικές αναφορές της Ουάσιγκτον, η πραγματικότητα στο έδαφος της Νιγηρίας παραμένει περίπλοκη. Ενώ ο Τραμπ εστιάζει στη θρησκευτική διάσταση, αναλυτές και ερευνητές προειδοποιούν πως τα αίτια των συγκρούσεων είναι βαθύτερα.

Όπως είχε αναφέρει στο Associated Press ο Taiwo Hassan Adebayo, ερευνητής στο Institute of Security Studies, «Η κρίση είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι υποδηλώνει μια απλή θρησκευτική προσέγγιση», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί στοχευμένου διωγμού μόνο των Χριστιανών.

Η ανακοίνωση έκλεισε με ένα ιδιαίτερο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο, το οποίο αποτυπώνει το κλίμα των ημερών στην Ουάσιγκτον: «Ο Θεός να ευλογεί τον στρατό μας, και Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα είναι πολλοί περισσότεροι αν συνεχιστεί η σφαγή των Χριστιανών».