Πρόγνωση για το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά έκανε μέσω ανάρτησής του στο facebook ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όλη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.

Πριν λοιπόν ευχηθούμε καλή χρονιά, αξίζει να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, τι συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συνοδεύσουν το ξεκίνημα του νέου έτους.

Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας».