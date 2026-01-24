Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, το πρόσωπο που είχε μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής δημόσιας ζωής από το επεισόδιο του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη, προκαλώντας τεράστιο σάλο και μετατρέποντας το περιστατικό σε ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα της εποχής.

Μετά το περιστατικό, με το χαστούκι που έδωσε δημόσια στην Δήμητρα Λιάνη, η Αθήνη επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, όπου είχε γεννηθεί, σύμφωνα με e-maistros.